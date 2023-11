A Verona la Sir conquista il quinto successo consecutivo (3-0)

Herrera (14 punti) e Plotnytskyi trascinano i Block Devils contro il Rana Verona in un Pala Agsm sold out

In un Pala Agsm AIM sold out, i Block Devils giocano un match concreto ed efficace superando i padroni di casa in tre set e conquistando

A Verona una Sir concreta conquista il quinto successo consecutivo in Superlega. Herrera con 14 punti il miglior realizzatore, Plotnytskyi Mvp, Flavio alza la saracinesca a muro 6 volte –

Tre set molto simili nell’andamento con Perugia che scappa via nella fase centrale e mantiene la concentrazione fino in fondo. Sono la battuta (9 ace con soli 10 errori) ed il muro (11 vincenti) i fondamentali vincenti dei bianconeri con il secondo che tiene l’attacco scaligero al 34% di squadra totale.

Mvp del match un sontuoso Plotnytskyi che ne mette 12 con giocate sopraffine e confermandosi uomo a tutto campo. Miglior realizzatore per Perugia l’opposto Herrera, preferito stasera da Lorenzetti a Ben tara. Il mancino cubano chiude a quota 14 con il 57% in attacco. Doppia cifra per Flavio (12, 6 dei quali a muro) e per il metronomo Semeniuk che chiude a 10. Solè porta il suo fondamentale mattone alla causa, Colaci regala sicurezza ai compagni, Giannelli (4 punti) delizia la platea con giocate di pura classe. Tutto questo senza dimenticare gli ingressi al servizio di Held (2 ace) che nei finali di set danno la spinta decisiva.

Arriva dunque a 21 punti in classifica Perugia. Per i Block Devils adesso davanti l’ultimo impegno in campionato prima della partenza per il Mondiale per Club in India, dove c’è da difendere il titolo iridato.

Sabato 2 dicembre al PalaBarton il match con Cisterna con la super serata che vedrà, prima della partita, il mini concerto di Alfa.

Tabellino

RANA VERONA – SIR SUSA VIM PERUGIA 0-3

18-25, 20-25, 22-25

RANA VERONA: Spirito 1, Amin 5, Mosca 5, Grozdanov 6, Mozic 16, Sani 3, Bonisoli (libero), Dzavoronok 5. N.e.: Jovovic, Keita, D’Amico (libero), Cortesia, Zanotti. All. Stoytchev, vice all. Simoni.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 4, Herrera 14, Flavio 12, Solè 4, Plotnytskyi 14, Semeniuk 10, Colaci (libero), Held 2, Ben Tara. N.e.: Ropret, Toscani, Leon, Candellaro, Russo (libero). All. Lorenzetti, vice all. Giaccardi.

Arbitri: Giuseppe Curto – Alessandro Cerra

LE CIFRE – VERONA: 9 b.s., 4 ace, 35% ric. pos., 19% ric. prf., 34% att., 10 muri. PERUGIA: 10 b.s., 9 ace, 32% ric. pos., 23% ric. prf., 49% att., 11 muri.