A Vallo di Nera boom di presenze per un agosto tra arte e musica - Tuttoggi

L’agosto a Vallo di Nera si chiude con due appuntamenti imperdibili. Domenica 16 alle ore 18,00, il Festival “Figuratevi in Valnerina” metterà in scena uno spettacolo di burattini dal titolo “Crepi l’avarizia” della Compagnia Nasinsù.

Il 20 agosto alle ore 16,30, presentazione del libro “Racconti d’Europa” dell’economista Martino Lo Cascio, casa editrice Aracne. Interverranno Giorgio Alleva già presidente dell’ISTAT, Emilio Rossi senior advisor di Oxford Economics, Massimo Bagarani. Un evento a sorpresa chiuderà la serata.

Nonostante il difficile momento legato al Covid 19, un gran numero di visitatori è tornato in Valnerina. Vallo di Nera, uno dei Borghi più Belli d’Italia e Bandiera arancione del Touring club, è una delle mete più frequentate.

Il paese-castello medievale, la chiesa di santa Maria Assunta con gli affreschi giotteschi e la Casa dei Racconti registrano ogni giorno tante presenze. Non sono da meno le frazioni dove le strutture ricettive hanno fatto il pieno, offrendo relax e servizi. Numerosi gli sportivi che si cimentano con il rafting nelle acque del fiume Nera o con le biciclette e a piedi lungo il tracciato della ex ferrovia Spoleto-Norcia o lungo i tanti sentieri che percorrono il territorio dal fondovalle alle montagne di Coscerno e del Monte Maggiore.

“Soprattutto i connazionali, dopo l’emergenza Covid, stanno riscoprendo la bellezza del nostro Paese, andando alla ricerca dei piccoli gioielli disseminati ovunque. Apprezzano l’autenticità dei luoghi e delle comunità, la gastronomia e le tradizioni– commenta con soddisfazione l’amministrazione comunale di Vallo di Nera, che ringrazia i volontari, gli operatori economici, le associazioni, gli abitanti, i collaboratori comunali per l’impegno messo in campo ogni giorno e i mezzi di comunicazione per aver promosso e fatto conoscere le bellezze di Vallo di Nera.

Foto repertorio TO