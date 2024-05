A Torgiano "Risate a cielo aperto" tra solidarietà e divertimento - Tuttoggi.info

Una serata di “Risate a cielo aperto” per l’acquisto di un defibrillatore per la Croce Rossa Italiana, sezione Torgiano – Deruta, del valore di circa 10mila euro. L’iniziativa è in programma venerdì 28 giugno, dalle ore 21 fino a tarda notte, presso il parco delle Sculture di Brufa di Torgiano, con animazione per i bambini dalle ore 18,30. La serata è organizzata da Smile at Life – un comitato fondato da Alessandro Rapuan, Paola Agneletti, Rodolfo Laura e Luca Panichi per organizzare eventi e spettacoli di beneficenza – in collaborazione con la Pro Loco Brufa e con il patrocinio del Comune di Torgiano.

Sul palco alcuni degli artisti umbri più noti e apprezzati come il cantante, imitatore e presentatore Antonio Mezzancella (presenza fissa nello show di Rai1 Tale e Quale, Tali e Quali e Natale e Quale di Carlo Conti e conduttore da 5 anni della trasmissione radiofonica di Radio2 “Tutti Nudi”), il “prestigiattore” Andrea Paris (comico, mago, illusionista, mentalista ospite in numerosi show della Rai e non solo), il ventriloquo Nicola Pesaresi (vincitore nel 2020 del Talent Tu Si Que Vales di Canale 5 e tra i finalisti nel 2024 del programma “Dalla Strada al Palco” di Rai2), i 7 Cervelli (il duo comico perugino composto da Fabrizio Fabbi e Luca Pellegrini che quest’anno festeggia i 20 anni di sodalizio), Zio Command (Samuel Comandini, con all’attivo quasi 200mila follower su Facebook e 90mila follower su Instagram), il mago Magic Andrea e il dj vocalist Simone Mone. Presenterà la serata Federica Bardani. Partecipare all’iniziativa è un motivo per donare un sorriso in più alla vita.

Il costo del biglietto è di 20 euro e comprende anche un cestino dinner. Per info: 3396910708.

Prevendita biglietti: www.ticketsms.it/event/vHoOHTF7

IL PROGRAMMA

ore 18,30 spettacolo con Magic Andrea

ore 21 iniziano le risate….

ore 23 dj set con Simone Mone