A Todi domani la festa regionale del Coni - Tuttoggi

Giovedì 12 Dicembre sarà un’altra giornata importante per Todi. La città di Jacopone ospiterà infatti la tradizionale Festa dello sport promossa dal Coni dell’Umbria.

Per la prima volta Todi ospiterà questo evento nella bellissima cornice del Teatro Comunale a partire dalle ore 16,30.

La manifestazione, ideata dal Coni, ogni anno vede la presenza di tutti gli atleti umbri che hanno conseguito titoli e medaglie nazionali ed internazionali nell’anno, che verranno premiati con uno speciale riconoscimento dal Coni. Inoltre saranno premiati tutti i tecnici e dirigenti più longevi dell’Umbria, che si sono contraddistinti per successi e benemerenze particolari nell’ambito sportivo.

Molto soddisfatto il Sindaco Antonino Ruggiano per il fatto che il Coni abbia scelto proprio Todi per un’iniziativa così speciale. L’Assessore allo Sport Claudio Ranchicchio si augura “che questo evento possa diventare nei prossimi anni un appuntamento fisso per la nostra città“. Infine il Presidente del Coni Generale Ignozza si dichiara entusiasta per l’accoglienza e la collaborazione ricevute a Todi e per la bellezza del Teatro Comunale.