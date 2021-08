A Terni una settimana di arte, cultura, cinema e letteratura - Tuttoggi

Nella provincia di Terni si sono svolte, e si svolgeranno, interessanti iniziative; al centro arte, letteratura, cinema, ma anche autorevoli personaggi.

Terni: una settimana ricca di eventi, in tutta la provincia, all’insegna della letteratura, della cultura, dell’arte, e del cinema. Dall’esposizione di Avigliano Umbro agli omaggi per il Giudice Levantino, Dante Alighieri e Tonino Dalli Colli.

Avigliano Umbro, 49 espositori per “Angolo d’artista”

Ad Avigliano Umbro sono 49 gli espositori che hanno partecipato all’iniziativa “Angolo d’artista” del 26 agosto scorso. Nelle vetrine dei negozi hanno esposto 23 artisti e 19 artigiani, con presenze di rilievo internazionale come Primarosa Cesarini Sforza, Michael Kulakov, Igor Borozan e Grazia Cucco. Trentasette, invece, le attività ospitanti opere d’arte che hanno attirato 2.500 visitatori.

Lugnano in Teverina per Dante Alighieri con “Inferno”

A Lugnano in Teverina, invece, prosegue il festival “Fino al tramonto”. Protagonisti saranno gli allievi di “SpazioFabbricaLab”, il laboratorio teatrale permanente diretto dall’attrice Cristina Caldani. Lo spettacolo dal titolo “Inferno”, che andrà in scena anche oggi, venerdì 27 agosto, ricorda i settecento anni dalla morte di Dante Alighieri. Si tratta, infatti, di una performance di canti e personaggi dell’Inferno dantesco.

Il 28 agosto “Libere associazioni sul viaggio” a Lugnano in Teverina

Un altro appuntamento a Lugnano in Teverina, il 28 agosto, con “Libere associazioni sul viaggio”, un dialogo tra due viaggiatrici che si incontrano sul bordo delle piscine termali dando vita ad una rievocazione onirica dei grandi viaggi raccontati dalla letteratura di ogni tempo. La performance di Barbara e Monica Lecchini è incentrata, di fatto, sull’eterno desiderio dell’uomo di viaggiare e scoprire nuovi mondi.

Calvi dell’Umbria: un omaggio a Tonino Delli Colli

Il “Calvi Festival”, poi, renderà omaggio a Tonino Delli Colli, celebre uomo di cinema e cinematografia, domenica 29 agosto alle 21 presso i giardini del monastero. Qui sarà possibile vedere “Once upon a time…Tonino Delli Colli, cinematographer”, di Claver Salizzato e Paolo Mancini. Il film narra il cammino, esistenziale e professionale, privato e pubblico, di un uomo; di un grande personaggio italiano che ha “trasformato” un mestiere.

Il “Mattone del Mondo” e il Giudice Livatino a Narni

Infine domenica 29 agosto farà tappa a Narni il “Mattone del Mondo”, che sta viaggiando verso Canicattì per onorare la figura del giudice Rosario Livatino, ucciso il 21 settembre 1990. A portare il mattone in città sarà la staffetta in bicicletta promossa dalla Comunità di Villa San Francesco Facen di Pedavena. La carovana arriverà a Narni alle 16,30 e si recherà in duomo, dove i ciclisti, provenienti da Assisi, faranno sostare il mattone nella tomba di San Giovenale, per l’intercessione del quale i due gruppi della staffetta riceveranno la benedizione.