A Terni screening visivo gratuito nelle scuole primarie e secondarie - Tuttoggi.info

Il Comune di Terni, su proposta dell’assessore alla Scuola, Viviana Altamura, ha approvato la reintroduzione dello screening visivo nelle scuole primarie e secondarie.

Nell’anno scolastico 2023/24 l’associazione Lions Club aveva proposto il progetto “Sight for kids” per la prevenzione dell’ambliopia e aveva organizzato presso le scuole dell’infanzia del Comune aderenti unità mobili di screening gratuito, grazie al contributo di specialisti e alla collaborazione degli studenti impegnati nei PCTO dell’Istituto Tecnico economico e professionale “Casagrande-Cesi”.

Iniziativa estesa alle scuole primarie e secondarie

Nell’anno scolastico 2024/25 l’iniziativa sarà estesa alle scuole primarie e secondarie

di primo grado. Parteciperanno i docenti del Corso di Laurea in Ottica e Optometria – Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia, con sede a Terni, e il Reparto di Oculistica dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni.

L’associazione Lions Club, inoltre, proseguirà le attività anche nell’anno scolastico 2024/2025.

Test gratuiti e non invasivi

Lo screening, per i bambini della scuola dell’infanzia, consiste in un breve test, non invasivo, finalizzato alla prevenzione dell’ambliopia. Il test rivolto ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, invece, servirà a individuare un eventuale deficit visivo.

I bambini e i ragazzi dai 3 ai 14 anni potranno aderire in forma del tutto gratuita, con il consenso delle famiglie.