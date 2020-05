A Terni nasce "Far Away Music", una crew di giovani artisti - Tuttoggi

A Terni nasce una crew di artisti che ha cercato di raccogliere alcuni tra i migliori produttori discografici (Miami Freak, Turks, Alen Berg, Gios, Filippo Proietti e Paar) e due cantanti (Elena e Matteo Franchi).

Il progetto

Il progetto ha preso il via da poco, ma sono già chiari gli obiettivi di crescita: oltre a collaborazioni tra le figure artistiche al suo interno, si è in attesa della fine del lockdown per andare in studio e lavorare su diversi progetti.

Il genere musicale è l’ultimo dei pensieri, l’obiettivo della crew è quello di dare il massimo affinché il prodotto finale sia qualcosa di innovativo e, soprattutto, accattivante. La presenza di diversi stili artistici permette di poter fare della stessa traccia diverse versioni, cosicché il risultato possa essere versatile e adattabile a qualsiasi contesto.

Il gruppo

“Quello che incasseremo sarà reinvestito nella crew per creare una società di eventi, aprire uno studio di registrazione e fondare un’etichetta discografica – specificano i ragazzi della crew e, aggiungono – al fine di raggiungere i nostri obiettivi ci siamo dati una struttura interna, istituendo un “gruppo di management” atto a svolgere colloqui agli artisti interessati a far parte del progetto. Il criterio principale non è la qualità artistica del soggetto, bensì quella squisitamente umana: il gruppo è coeso e preferiamo maturare professionalmente insieme istituendo un autentico rapporto di amicizia”.

Il primo podcast

Lo scorso venerdì è stato lanciato il primo podcast e, in soli 4 giorni, abbiamo creato uno show da 1 ora e 46 minuti dove tutti gli artisti sono stati protagonisti, dall’intro al mixato (22 minuti a produttore) fino ad arrivare alla “chiusura” in acustico con i cantanti.



La Crew



MIAMI FREAKS (Astrit Cakalli ed Alessio Asta), produttori e direttori artistici

ALEN BERG (Andrea Venturi) produttore, songwriter e manager

TURKS (Niccolò Paterni), produttore

GIOS (Giordano Angelini), produttore, batterista e chitarrista

PAAR (Vittorio Parrella), produttore

FILIPPO PROIETTI, produttore

ELENA NATI (Elena), cantante, pianista, songwriter e speaker del podcast

MATTEO FRANCHI, cantante, produttore,chitarrista e flautista

Social media manager (Rachele Stella) e un dj “Danny” (Daniel Argenti)

Corso di mixing e futuri eventi

Il gruppo ha anche istituito un corso di mixing (tenuto da Astrit dei Miami Freaks) rivolto a coloro che vogliono migliorarsi in questo processo tanto complesso quanto importante.

Tramite i canali social la crew sta presentando gli artisti e pubblicizzando i loro lavori come singoli (ad esempio, il 15 di questo mese ci sarà il lancio della traccia di Turks (“Hit”), già stata supportata nel podcast all’interno del mix di Alen Berg).

Sono nate già alcune collaborazioni tra i vari artisti (Elena ha inciso il vocale di “Too Late”, la nuova traccia di Alen Berg, al cui remix sta lavorando Turks) nonché dei progetti atti a valorizzare i singoli componenti: da Domenica 17 ci sarà su Facebook “TavernaSound”, 1 ora di mix live a cura di Gios.