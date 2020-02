A Terni giovedì la Giornata dell'Amore per il Tricolore - Tuttoggi

La Questura di Terni ha organizzato per giovedì 6 febbraio, nell’ambito dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono della città, la “Giornata dell’Amore per il Tricolore”.

San Valentino ha ispirato una giornata in cui al centro c’è un sentimento, l’amore, ed il valore al quale questo sentimento si rivolge è la nostra bandiera, il tricolore, quale simbolo di Patria, libertà e coesione sociale, un simbolo raccontato dall’angolo visuale dei poliziotti, che ne illustreranno la storia, i significati e le emozioni vissute ogni giorno da servitori dello Stato, ai cittadini presenti, tra cui oltre 100 giovani delle scuole Casagrande, Donatelli, Cesi e Sandro Pertini.

La manifestazione, resa possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Terni, avrà luogo a partire dalle 10.30, nella Sala Blu di Palazzo Gazzoli e sarà condotta dal presentatore RAI Marco Mazzocchi, alla presenza delle massime autorità civili, politiche e militari e religiose, i rappresentanti delle comunità straniere residenti, dei sindaci dei 33 comuni della Provincia di Terni e del Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli.

Dopo il saluto del Questore Roberto Massucci, alla presenza del Vescovo Mons. Giuseppe Piemontese e del Procuratore della Repubblica Alberto Liguori, prenderanno la parola il Prefetto Emilio Dario Sensi, il Sindaco Leonardo Latini, il Presidente dell’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Tommaso Bove e il Prefetto Francesco Tagliente.

Un evento che sarà un viaggio tra musica, teatro e ascolto delle istituzioni, con l’esibizione della Fanfara della Polizia di Stato, diretta dal M° Secondino De Palma e di una giovane promessa dell’Istituto Superiore di Studi musicali di Terni, Joseph Dahdah, esibizioni che saranno intervallate da una ricostruzione storica, interpretata dal Vice Ispettore Stefano de Majo, un investigatore della Questura di Terni, attore di teatro per passione, che ci condurrà in un viaggio attraverso l’inno d’Italia – il Canto degli Italiani – con gli occhi del poliziotto che vive ogni giorno la bandiera impersonando il sentire di due garibaldini che tanto hanno significato anche nella storia di Terni, Mameli e Novaro.

L’intervento del Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli, chiuderà una mattinata all’insegna dell’amore per la nostra bandiera.