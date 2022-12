A Scheggino un altro week end per vivere la magia del Natale

La Quarta di Scheggino il 17 e 18 dicembre si arricchisce con tante iniziative natalizie per i più piccoli: il programma

A Scheggino un altro week end in cui si potrà vivere la magia del Natale attraverso varie iniziative. Dopo il successo della terza edizione del “Borgo di Babbo Natale”, nonostante alcuni cambi di programma per colpa del maltempo, il 17 e 18 dicembre l’appuntamento mensile con “La Quarta di Scheggino” (mercato di artigianato e prodotti tipici) si arricchirà con varie iniziative per i più piccoli e non solo.

Dalle ore 10 alle 19, sia il sabato che la domenica, spazio a prodotti tipici, artigianato e vin brulè. Ma dal pomeriggio a Scheggino riapriranno i battenti pure la Casa di Babbo Natale e l’ufficio postale, il museo della Fiaba, la casa di Pinocchio ed il museo contadino.