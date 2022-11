A Santa Rita si ordinano 6 nuovi preti. Non succedeva da 51 anni

Ad ordinare i nuovi presbiteri sarà l’arcivescovo di Spoleto – Norcia, monsignor Renato Boccardo. Diventeranno sacerdoti: fra Derick, fra Justin, fra Richard, fra Stanis, fra Gael e fra Ghylain. Tre di loro provengono dal Camerun, tre dal Congo; tutti hanno iniziato il noviziato in Camerun, a Bafut, dove è presente la missione degli agostiniani scalzi. Poi hanno proseguito il percorso religioso dal 2017 a Roma, con gli studi di teologia presso il convento Oad di Gesù e a Maria.

Dopo l’ordinazione diaconale avvenuta l’8 dicembre 2021 a Tivoli, sono stati destinati a supporto di diverse parrocchie e conventi degli agostiniani scalzi in varie parti d’Italia: alla chiesa della Madonna dei Poveri di Collegno (Torino), alla chiesa di San Nicola di Sestri Ponente (Genova), alla chiesa di San Nicola di Genova – quartiere Castelletto, alla chiesa di Santa Rita di Spoleto, alla chiesa della Madonna della Neve di Frosinone ed al convento di San Gregorio Magno a Palermo. E proprio diversi parrocchiani delle comunità di provenienza dei quattro frati sono in questi giorni a Spoleto per assistere all’ordinazione sacerdotale di domenica, accolti dal parroco di Santa Rita, padre Alex, e dal priore del convento, padre Gregorio.

Dopo la suggestiva cerimonia in cui prenderanno i voti, i nuovi preti saranno destinati a varie parrocchie e conventi gestiti dagli agostiniani scalzi. In particolare, fra Richard rimarrà a Spoleto, insieme ai confratelli che lo hanno accolto negli ultimi mesi: il suo ingresso ufficiale nella parrocchia di Santa Rita avverrà domenica prossima.

Non sarà l’unica ordinazione sacerdotale comunque che avverrà in diocesi a breve: l’8 dicembre 2022, infatti, in duomo, l’arcivescovo Boccardo ordinerà preti due giovani del territorio, Salvatore Ficarra e Luca Gentili.