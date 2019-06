A Pietralunga in 1000 per la lotta contro il cancro nella ‘Notte bianca del Tartufo’

Il messaggio è stato chiaro: mai arrendersi alla malattia. Se a sostenere la lotta contro il cancro e la ricerca poi, si è almeno in 1000, carichi di entusiasmo ed energia, ecco che le forze si moltiplicano. È stata un successo, lo scorso sabato (8 giugno), ‘La notte bianca del tartufo’, una serata tra solidarietà e gusto, organizzata a Pietralunga nella sede dell’azienda Giuliano Tartufi dal titolare Giuliano Martinelli e dall’amica Silvana Benigno, testimonial della ricerca contro il cancro.

Una cena a base del miglior tartufo con raccolta fondi da destinare alla ricerca della ‘Fondazione Ieo’ di Milano e all’acquisto di nuove strumentazioni per il reparto di Oncologia dell’ospedale di Città di Castello, dove Silvana è in cura. Tanti gli ospiti che hanno voluto portare il loro sostegno alla ‘mamma coraggio’, splendida 50enne che con la sua carica è riuscita a coinvolgere l’imprenditore pietralunghese in questo progetto solidale. Nelle loro intenzioni, questo evento dovrà segnare un punto di riferimento dell’inizio dell’estate per gli anni a venire. La serata è trascorsa tra asta benefica, musica, balli e tante risate grazie alla presenza dei Los Locos, duo italiano di musica latino-americana, e di Fabrizio dei 7cervelli.

“È stata una grandissima soddisfazione – ha dichiarato Silvana –. Hanno partecipato tantissime persone, persino da Piemonte e Sicilia. Il messaggio che voglio mandare è di solidarietà. Quello che faccio lo faccio col cuore, per aiutare il prossimo perché la ricerca non va a vantaggio di Silvana ma di tutti. La gente mi dice ‘grazie per quello che fai, sei un leone’ e questo entusiasmo mi carica. Io ho bisogno di loro e loro di me per il messaggio che mando”.

Giuliano è una persona di una generosità unica, sensibilissima, con un cuore enorme. Tutto quello che ha fatto lo ha fatto senza volere in cambio un centesimo

“Qualche anno fa – ha raccontato Martinelli – anche il mio babbo ha dovuto affrontare tre interventi uno dietro l’altro, so cosa vuol dire. Se ognuno di noi fa un piccolo sforzo, secondo le proprie possibilità, anche donando un euro, insieme si può fare tanto”. “Il tartufo, nostro prodotto di eccellenza – ha affermato il sindaco di Pietralunga Mirko Ceci, intervenuto alla serata –, questa volta è stato impiegato per una serata di beneficenza. La città, l’Alta valle del Tevere e tutta l’Umbria hanno risposto bene a questa iniziativa. Un plauso va agli ideatori della festa e, soprattutto, a Silvana Benigno perché ha dimostrato di avere un forte spirito per affrontare l’organizzazione di questo evento in un momento particolare, dimostrandosi un modello da seguire per molti”.

