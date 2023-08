A Perugia per rubare nelle auto, nonostante fosse già stato beccato a marzo

Il 41enne tunisino è stato arrestato dalla polizia dopo un tentativo di fuga sulla Pievaiola

Nonostante a marzo fosse stato beccato a rubare nelle auto in sosta, la polizia lo ha sorpreso nuovamente mentre stava forzando il finestrino di una vettura, di pomeriggio, parcheggiata in zona via del Fosso a Perugia.

L’uomo ha cercato di fuggire sulla Pievaiola, ma è stato dall’equipaggio della Squadra Volante.

Identificato come un cittadino straniero di origini tunisine, classe 1982, l’accertamento a suo carico ha fatto emergere che il soggetto fosse gravato da numerosi precedenti di Polizia per reati contro la persona ed il patrimonio; in particolar modo è risultato che l’uomo lo scorso maggio veniva indagato in stato di libertà per fatti analoghi, mentre, nel mese di marzo, per possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli.

L’approfondimento del controllo a carico del 41enne ha fatto emergere che quest’ultimo fosse sottoposto all’obbligo di dimora presso il comune di Torrita di Siena (SI). Inoltre, nell’ambito di precedenti controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine il cittadino straniero aveva in più occasioni fornito numerosi alias.

L’accertamento condotto sull’autovettura su cui stava armeggiando l’uomo ha permesso di verificare che il finestrino dello sportello risultasse per metà aperto, grazie ad un’azione di forza condotta manualmente dall’uomo, il quale lasciava sul vetro in questione le proprie impronte delle dita e delle mani.

Inoltre, gli agenti hanno accertato che l’oggetto lasciato cadere dall’uomo è risultato essere un grimaldello artigianale in acciaio del tipo spadino, utile a fare leve o forzare serrature.

Terminati tutti gli accertamenti il 41enne è stato tratto in arresto dagli agenti della Squadra Volante per il reato di tentato furto aggravato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.