A Palazzo Leti Sansi Luciano Loschi presenta il suo libro "Tre sguardi sulla vita" - Tuttoggi.info

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A Palazzo Leti Sansi Luciano Loschi presenta il suo libro “Tre sguardi sulla vita”

Redazione

A Palazzo Leti Sansi Luciano Loschi presenta il suo libro “Tre sguardi sulla vita”

Mer, 08/04/2026 - 15:20

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Venerdì 10 aprile 2026 a Spoleto nel Salone d’onore della Bonificazione Umbra in Palazzo Leti Sansi alle ore 16 Luciano Loschi presenta il suo libro dal titolo “Tre sguardi sulla vita. Il Cantico, Adam Smith, Charles Darwin” (Editore: Il Tarabuso, 2026). Dialogano con l’autore Simonetta Marucci, medico e presidente dell’Associazione Amici di Spoleto ETS, e l’assessore alla transizione ecologica del Comune di Spoleto, Agnese Protasi. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza.

L’autore e il libro – Per molti anni il lavoro di Luciano Loschi, presidente dell’Accademia Italiana Piante Spontanee, è stato quello dell’insegnamento della matematica e dell’informatica. Un mestiere che educa alla precisione, ai modelli, alle relazioni tra le parti di un sistema… Con il tempo, e soprattutto dopo il pensionamento dalla scuola, il suo sguardo si è progressivamente spostato dalla lavagna al territorio, dai numeri alla natura, dai modelli astratti ai sistemi viventi reali… È stato allora che ha iniziato a riconoscere un filo comune tra pensatori molto lontani tra loro per epoca e linguaggio, ma sorprendentemente vicini nello sguardo. E allora per rispondere alla domanda: “come funziona la Vita, se la osserviamo davvero?” ha messo a confronto tre sguardi lontani nel tempo, ma profondamente legati tra loro.

Da qui è nata l’idea dei Tre Sguardi sulla Vita: Il Cantico – Adam Smith – Charles Darwin, un saggio interdisciplinare che mette in dialogo la visione relazionale del Cantico delle Creature, la teoria economica di Adam Smith e l’evoluzione darwiniana. Attraverso questi tre orizzonti propone una riflessione contemporanea sul concetto di limite come condizione di equilibrio tra potenza tecnologica, responsabilità etica e sostenibilità dei sistemi naturali. Fondatore del progetto culturale “Il Limite che rende Umani”, promuove un dialogo tra scienza, economia ed ecologia con l’obiettivo di contribuire a una modernità capace di misura.


Luogo: via Arco di Druso, 37, SPOLETO, PERUGIA, UMBRIA

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