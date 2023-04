A Norcia approvato il Bilancio Preventivo 2023-2025. - Tuttoggi.info

Ogni Assessore infatti, ha potuto rappresentare al consiglio i propri impegni in relazione alle somme messe a disposizione dal bilancio a ciascun ufficio attraverso il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) e che consentirà di garantire l’avvio delle nuove opere in programma (Ricostruzione – PNRR – CIS – Aree Interne – PSR, ecc) o il completamento di quelle in corso; l’allineamento degli strumenti di pianificazione alle esigenze di volta in volta rappresentate dopo l’approvazione del PRG e dei diversi strumenti di Pianificazione Urbanistica, anche attraverso l’avvio del PSR2 (Piano Straordinario di Ricostruzione n.2); la conferma di tutte le nostre principali manifestazioni (Nero Norcia 60* edizione, Marzo Benedettino, Estate e Natale Nursino e molto altro ancora);

il sostegno a tutto il mondo dell’Associazionismo e del Volontariato che costituisce una componente importantissima per la rivitalizzazione del nostro tessuto sociale, con particolare riferimento al mondo dello sport e della cultura; la conferma delle politiche di sicurezza stradale; l’attivazione di nuovi progetti per la partecipazione ai bandi sulla nuova programmazione UE 21/27 e da ultimo ma certamente quale prioritario obiettivo nel corso di questo triennio di programmazione, il tema delle manutenzioni e della pulizia.

Riguardo al primo sono state aumentate e meglio distribuite tutte le risorse da utilizzare a tale scopo, risorse che finalmente, come tutti hanno potuto constatare hanno iniziato a dare i primi significativi risultati (taglio dell’erba e rifacimento dei manti stradali).

Riguardo invece al tema della pulizia e del rifacimento dei tratti viari interessati dal cablaggio della fibra, l’Amministrazione ha rinnovato l’impegno a far sentire, se possibile ancora di più, la propria voce nei tavoli con il VUS e con OpenFiber che sono i soggetti a cui sono delegate queste opere, che purtroppo fanno parte di affidamenti che riguardano tutti i territori del nostro comprensorio, tutti impegnati appunto, insieme, per riuscire ad ogni costo a trovare una soluzione a questi ormai non più sostenibili problemi.