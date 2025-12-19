A Narni il 20 dicembre 2025 "Sentieri del Cinema. Cinema, territorio e sapori dell'Umbria" presso la Cantina della Luna - Tuttoggi.info

Il giorno sabato 20 dicembre 2025 presso la Cantina della Luna dei Marchesi Ruffo della Scaletta (Via della Luna, 6 – Narni centro), azienda associata alla Strada dei Vini Etrusco Romana, si svolgerà Sentieri del Cinema. Cinema, territorio e sapori dell’Umbria.

Presentato da “Narni. Le Vie del Cinema” ed organizzato dal Comune di Narni, con il patrocinio della Regione Umbria, l’evento vuole coniugare cinema d’autore italiano ed eccellenze locali, e vede il seguente programma:

• Ore 19:00 – Percorso enogastronomico con degustazione di prodotti tipici, tra cui il Ciliegiolo di Narni, eccellenza vitivinicola locale, e Grani Antichi Umbri, filiera agricola identitaria e sostenibile

• Ore 21:00 – Proiezione del film Parenti Serpenti di Mario Monicelli (Italia, 1992) nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna

Ospite d’eccezione per l’occasione sarà Cinzia Leone, co-protagonista nel cast originale del film, che porterà una testimonianza subito prima della proiezione.

Modera Roberto Vicaretti, giornalista di RaiNews24. L’ingresso è gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti. Informazioni e prenotazioni al canale WhatsApp: 333 4844863.

IL PROGETTO

Sentieri del Cinema è l’evento multisensoriale che coniuga visione e gusto, patrimonio culturale italiano ed eccellenza locale.

Basandosi sulla formula consolidata della rassegna estiva Narni. Le Vie del Cinema, l’evento vuole estenderne la missione e il format per un contesto invernale, in linea con gli obiettivi di promozione culturale, formazione del pubblico e valorizzazione del territorio perseguiti dal Comune di Narni. Il cuore dell’iniziativa, in linea con lo spirito della rassegna estiva, è in primo luogo la valorizzazione del cinema italiano restaurato.

Il cinema è considerato la “memoria del nostro paese” e uno strumento straordinario per rafforzare la memoria storica e l’identità collettiva della comunità, fungendo da proposta di educazione permanente per il territorio.

L’evento natalizio vedrà dunque la proiezione serale di un film classico restaurato, “Parenti Serpenti” di Mario Monicelli, reso disponibile dalla Cineteca di Bologna nella versione in 4K per la visione collettiva: un atto che, nell’epoca della fruizione su schermi sempre più piccoli, conserva una magia e una forza emozionale uniche.

Un ospite d’eccezione – Cinzia Leone, co protagonista nel cast originale – presenterà per l’occasione il film in chiave leggera e discorsiva e andrà a riflettere sulla visione ironica e disincantata che Monicelli ha dell’immaginario natalizio. In tal senso, l’evento vuole rappresentare anche un momento di riflessione condivisa sull’importanza del Natale, al di là di ogni rappresentazione edulcorata che esso può comportare. Un Natale attuale per un pubblico maturo e contemporaneo.

L’evento vuole, in secondo luogo, aprirsi alla dimensione enogastronomica, integrandosi con l’obiettivo di promozione delle aziende del territorio e dei prodotti locali.

Ospitato nella prestigiosa cornice della Cantina della Luna nel Palazzo storico dei Ruffo della Scaletta, a due passi dall’antica Rocca Albornoz di Narni, l’evento di proiezione sarà anticipato da un percorso di degustazione nel mondo vitivinicolo del Ciliegiolo di Narni, vera e propria eccellenza enologica del territorio, profondamente legata all’identità culturale e tradizionale delle comunità, al punto da essere l’accompagnamento suggerito per i piatti tipici come i manfricoli e la norcineria umbra, specialmente durante la Corsa all’Anello.

Realizzato attraverso la collaborazione della Strada dei Vini Etrusco Romana, con il supporto della project manager Maria Rosa Borsetti e dell’Ufficio Stampa Marina Bertucci, e dell’Associazione dei Produttori Ciliegiolo di Narni, la degustazione in cantina vuole promuovere e valorizzare il cultivar locale, con l’obiettivo strategico di concertare e presentare un’offerta coerente e strutturata di turismo enogastronomico, messa a sistema con gli altri protagonisti della filiera locale.

Altra eccellenza produttiva ospite del percorso enogastronomico saranno infatti i Grani Antichi Umbri, filiera corta basata su cereali coltivati senza l’uso di chimica di sintesi e con un’attenzione particolare al basso contenuto di glutine, da cui nascono farine, pane, pasta e altri prodotti artigianali che puntano tanto sulla qualità nutrizionale quanto sul legame con la tradizione contadina umbra.

Un’esperienza dunque che rientra in un quadro più ampio di valorizzazione delle produzioni agricole identitarie del Narnese-Amerino-Orvietano, promosso anche attraverso itinerari del gusto e della biodiversità, in cui i grani antichi rappresentano uno dei tasselli più riconoscibili del paesaggio agroalimentare locale. Un’occasione per dar risalto al sistema integrato dell’offerta locale, al fine di incentivare un’economia circolare che sappia rispondere all’esigenza dei visitatori di trovare nei prodotti locali l’espressione più autentica dei luoghi.

In questo intreccio di immagini e sapori, Sentieri del Cinema si propone dunque come un tassello strategico della più ampia politica culturale della Regione Umbria: un appuntamento capace di estendere nel tempo e nello spazio l’esperienza di Narni. Le Vie del Cinema”, portandone lo spirito in una dimensione di area vasta.

L’evento si trasforma così in un vero e proprio racconto del territorio, in cui ogni calice e ogni assaggio diventano una tappa di un percorso che lega storia, paesaggio e saperi contadini. Così, nella cornice suggestiva della Cantina della Luna, il cinema restaurato incontra la biodiversità agricola e le eccellenze produttive del Narnese-Amerino-Orvietano, dando vita a un’esperienza che non si esaurisce nella serata dell’evento, ma aspira a consolidare nel tempo un modello di sviluppo culturale ed economico fondato sulla qualità e una memoria profondamente radicata nei luoghi e nelle comunità che li abitano.



