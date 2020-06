A Montone si celebra l'amore con la "Notte Romantica" | Programma - Tuttoggi

Presente fin dalla prima edizione, Montone non poteva mancare alla “Notte Romantica” nei Borghi più belli d’Italia.

Sabato 27 giugno, ancora una volta, il borgo altotiberino è pronto ad accogliere i visitatori per una serata tra sogno e realtà, interamente dedicata all’amore e alla bellezza in tutte le sue forme. Come sempre Montone offrirà a tutti i partecipanti un programma ricco di atmosfere musicali, con proposte suggestive tra le vie storiche del borgo che si apre nuovamente alla vita.

“Con grande cautela e responsabilità, ma soprattutto in sicurezza – dichiara il vicesindaco Roberta Rosini – l’Amministrazione ha voluto impegnarsi oltremodo per inviare un messaggio positivo di ripartenza e dare il via alla stagione turistica 2020. Il programma di questa quinta edizione coinvolge artisti, musicisti, associazioni storiche come Proloco e Umbria Film Festival, ma anche produttori agricoli che, con i loro prodotti, aprono il mercato in una versione serale. Tutte le attività commerciali e i ristoratori hanno aderito all’iniziativa con proposte dedicate alla Notte Romantica, ormai punto fermo nella proposta turistica di Montone”.

“La Notte Romantica 2020 – spiega Antonio Luna, Presidente della sezione umbra dell’associazione – è dedicata, oltre alle nostre combattive comunità locali, alle tante attività ristorative dei Borghi umbri che hanno deciso di rimettersi in gioco pur dovendo modificare significativamente spazi, servizio, e modalità di accoglienza in seguito alla pandemia. La loro capacità di tenere alta la gastronomia umbra ha recentemente ricevuto alti riconoscimenti e sono una componete fondamentale del nostro turismo“.

Questo il programma di sabato 27 a Montone: