A Montecastrilli un Festival Internazionale del Turismo sostenibile

Un Festival Internazionale sul turismo sostenibile a dicembre e la creazione dell’Accademia Mondiale dell’Arte del Cibo sono gli obiettivi del progetto di sviluppo del tuirismo di Montecastrilli e delle Terre Arnolfe che comprende anche altri due importanti obiettivi.

La realizzazione del concorso fotografico Immagini e sensazioni delle terre Arnolfe 2019 e il concorso “Coltivare la Bellezza nei Borghi di Montecastrilli”. A renderlo noto è il Comune di Montecastrilli che Il 27 settembre, in occasione della 40esima Giornata Mondiale del Turismo organizzerà l’iniziativa “Il Turismo Sostenibile, Montecastrilli e le Terre Arnolfe”.

L’evento sarà promosso con il supporto operativo della associazione “Agricollina” e la collaborazione della pro loco e delle associazioni Biosphera e AMAR-Associazione Mondiale di Amicizia delle Aree Rurali e si inserisce nell’ambito di attività finanziate dal PSR della Regione Umbria 2014-2020. “Appuntamento importante – commenta il sindaco di Montecastrilli, Fabio Angelucci – vista la notevole potenzialità che il territorio comunale e quello delle Terre Arnolfe, ricomprendenti anche Avigliano Umbro, Acquasparta, San Gemini e Terni hanno in questo settore.

L’auspicio di questa edizione della Giornata Mondiale del Turismo – osserva Angelucci – è quello di mettere in risalto agli occhi dei governi, delle economie e di tutte le comunità del mondo le innumerevoli occasioni di sviluppo sostenibile e di occupazione dignitosa che offre il settore”.

Un contributo significativo alla strategia dello sviluppodel turismo sostenibile, secondo gli organizzatori, si attende dall’ iniziativa “Mille Colori” che con le relazioni di Shqiponja Doshti, Uliano Conti, Gianfranco Costa e il coordinamento del vice sindaco di Montecastrilli, Benedetta Baiocco farà emergere spunti importanti ed originali nel tentare di verificare quanto l’immigrazione e l’integrazione possono contribuire a migliorare l’offerta e l’attrattività delsistema turistico italiano.

Prevista una conferenza Internazionale che prevede gli interventi, oltre che di Fabio Angelucci, di Adriano Ciani, segretario generale di AMAR.,Yasuo Ohe dell’Universita’ di Chiba(Tokyo), di Fausto Faggioli, presidente di EARTH-European Academy for Rural Territories Hospitality, di Carlo Hausmann, esperto di turismo rurale, di Alberico Finistauri del Laboratorio del Paesaggio di Avigliano e Terre Arnolfe, di MassimoManini, presidente della cooperativa comunitaria Surgente, gestore della Foresta Fossile di Dunarobba, di Antonio Quattranni, autore, di Benedetta Baiocco, vice sindaco ed assessore alla cultura del Comune di Montecastrilli, di Andrea Sisti presidente di WAA-Associazione Mondiale degli Agronomi e di Claudia Sensini, assessore al turismo del Comune di Montecastrilli.

Queste le altre iniziative in programma:

Laboratorio dell’“Officina di idee per l’ambiente, territorio, bellezza e turismo sostenibile” organizzato dall’Istituto Comprensivo Ten. Franco Petrucci” di Montecastrilli

“Iniziativa Mille Colori”,Turismo Sostenibile, Immigrazione ed Integrazione, organizzato dall’ Ambito Territoriale Sociale di Narni

Conferenza Internazionale ” Sviluppo Locale e Turismo Sostenibile:Il ruolo dell’Agriturismo e del Turismo Rurale, organizzata da Agricollina, AMAR e Biosphera

Lancio Iniziative:

Sottoscrizione Lettera di Intenti sullo Sviluppo e Promozione del Turismo Sostenibile a Montecastrilli e nelle Terre Arnolfe

Programma Festival del Turismo Sostenibile di Montecastrilli e delle Terre Arnolfe

Scuola Internazionale Invernale in “Gestione e Promozione Sostenibile del Territorio –Focus in Turismo Sostenibile”

Concorso Fotografico “Immagini e sensazioni delle terre Arnolfe 2019”

Concorso “Coltivare la Bellezza nei Borghi di Montecastrilli”

Accademia Mondiale dell’Arte del Cibo

Saperi, Sapori e Sensazioni del Territorio

Apertura Salone del Gusto nel Borgo di Montecastrilli

Degustazioni Sostenibili a base di prodotti tipici locali

Concerto di musica Classica dei Maestri Luca e Marco Venturi

Sarà allestito un salone del gusto che offrirà degustazioni sostenibili di prodotti tipici locali che simboleggiano l’identità delle tradizioni e l’evoluzione dei processi innovativi. Il concerto finale dei maestri Marco e Luca Venturi di Montecastrilli metterà in risalto, secondo l’amministrazione comunale, anche la risorsa del “genius loci”.

