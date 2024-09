A "I Primi d'Italia" cultura alimentare e benessere al centro - Tuttoggi.info

Si è tenuta questa mattina presso il Salone d’Onore di Palazzo Donini a Perugia la conferenza stampa regionale di presentazione della venticinquesima edizione de I Primi d’Italia, il Festival Nazionale dei Primi Piatti che si svolgerà a Foligno dal 26 al 29 settembre 2024. L’evento ha visto la partecipazione del presidente di EPTA Confcommercio Umbria, Aldo Amoni, della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, del sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, e dell’assessore al Turismo del Comune di Foligno, Michela Giuliani, insieme ad altri partner del festival.

Durante la conferenza stampa, è stato svelato un programma ricco di appuntamenti che quest’anno, oltre a celebrare il gusto e la tradizione della pasta e dei primi piatti, punterà i riflettori anche sulla cultura alimentare e sul benessere. Questo nuovo focus vuole essere un elemento distintivo per la venticinquesima edizione, testimoniando l’evoluzione del festival verso temi di grande attualità e importanza sociale.

“Quest’anno celebriamo un traguardo importante, e lo facciamo ampliando gli orizzonti del festival: oltre a deliziare i nostri ospiti con i migliori chef e i primi piatti più buoni di tutta Italia, vogliamo sensibilizzare il pubblico sull’importanza della cultura alimentare e del benessere psico-fisico,” ha dichiarato Aldo Amoni, presidente di EPTA Confcommercio Umbria: “Attraverso conferenze di alto profilo, vogliamo offrire momenti di riflessione e informazione che possano arricchire l’esperienza di tutti i partecipanti, perché un’alimentazione consapevole è la chiave per una vita migliore”.

Per la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei “si ripete una delle manifestazioni più attese e tra le più attrattive del nostro territorio. Foligno diventa la capitale dei primi piatti, che sempre più si sposano con i nostri prodotti d’eccellenza. Inoltre tema di questo anno accende i riflettori su una questione fondamentale che riguarda sia la cultura dell’alimentazione che il benessere, perché mangiare bene non è solo una questione di gusto, ma anche di qualità, di ricadute sullo stato fisico dell’individuo nonché di sostenibilità ambientale e di contenimento degli sprechi. Primi d’Italia, dunque, è sempre più un punto di riferimento sia per l’offerta culinaria sia per discutere dei grandi temi che riguardano l’alimentazione”.

Due eventi di spicco sono stati annunciati durante l’incontro: venerdì 27 settembre alle 13.00, presso la Sala Faloci Pulignani di Palazzo Trinci, si terrà la conferenza “Diritto allo sport e nutrizione: pilastri per la salute ed il benessere”. L’evento, promosso da Rotary Club di Foligno e Panathlon International Club Clitunno, in collaborazione con CONI-Comitato Regionale Umbria e Accademia Italiana della Cucina (Delegazione di Foligno), vedrà la partecipazione di relatori di primissimo piano come l’On. Luciano Rossi, il Prof. Daniele Mantucci, il Dott. Maurizio Scarpinato, il Prof. Antonio Spataro e il Prof. Giuseppe Fatati. Tra gli ospiti di spicco, la medaglia d’oro olimpica dello skeet a squadre miste Diana Bacosi e i Campioni Mondiali di Compac Sporting FITASC Katiuscia, Micheal e Veniero Spada. L’evento è patrocinato e sostenuto da Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Foligno, Camera di Commercio dell’Umbria e Confcommercio Umbria.

Domenica 29 settembre alle 11.00, sempre a Palazzo Trinci, avrà luogo la conferenza “Orzo e Arena – Nutriti per vincere. La dieta dei gladiatori. Ipotesi ricostruttive”, promossa dall’Associazione Amici dell’Abbazia di Sassovivo con il patrocinio del Comune di Foligno e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno. Interverranno il Prof. Paolo Braconi, docente di Antichità Romane e di Storia dell’Agricoltura e dell’Alimentazione presso l’Università degli Studi di Perugia, e la dott.ssa Roberta Taddei, archeologa e Presidente dell’Associazione Amici dell’Abbazia di Sassovivo.

Questa edizione de I Primi d’Italia si preannuncia come un evento straordinario: i visitatori, oltre a poter lasciarsi deliziare dai primi piatti dei Villaggi del Gusto disseminati per tutto il centro storico, avranno l’opportunità di assistere a Cooking show e Food Experience con chef emergenti, food blogger e protagonisti del mondo del food italiano. Per celebrare degnamente questo importante anniversario, non potevano mancare le esclusive Cene Stellate: quattro appuntamenti con i grandi nomi della cucina italiana, che apriranno con una cena a otto mani giovedì 26 settembre, dove gli chef dei quattro ristoranti umbri insigniti della stella Michelin (Fabio Cappiello, Giulio Gigli, Andrea Impero e Ada Stifani) delizieranno i commensali con un menù d’eccezione. Le serate proseguiranno con gli chef Daniele Lippi (venerdì 27 settembre), chef Ciro Sicignano e chef Alessandro Tormolino (sabato 28 settembre) e si concluderanno domenica 29 settembre con chef Gaetano Trovato, per una celebrazione dei sapori italiani all’insegna dell’eccellenza. Il festival offrirà anche spazi dedicati ai più piccoli con I Primi d’Italia Junior e momenti di spettacolo con artisti di fama come Jo Squillo e i comici Giovanni Cacioppo e Valentina Persia.

Foligno si trasformerà, dunque, in un palcoscenico vibrante di profumi e colori, pronto ad accogliere appassionati e famiglie per quattro giorni di festa, cultura e sapori indimenticabili.

Per maggiori info: www.iprimiditalia.it