A Foligno "Leggi con Babbo Natale", in dono libri ai più giovani - Tuttoggi

Babbo Natale regala un libro ai più giovani per invitarli alla lettura. L’iniziativa è in programma venerdì 20 dicembre, alle 17,30, nella corte di Palazzo Trinci, a cura dell’assessorato alla cultura e della biblioteca comunale ‘Dante Alighieri’.

Babbo Natale consegnerà un libro ai bambini e ai ragazzi presenti, fino all’esaurimento delle scorte. Prevista la presenza della scuola comunale di musica, con il maestro Massimo Santostefano e i suoi allievi. La biblioteca comunale ha un grande patrimonio culturale, a disposizione di tutti i cittadini, e una sezione ragazzi, molto frequentata dai giovani e dai bambini fin dai primi mesi di vita, con sale e spazi dedicati alle diverse fasce di età, dai neonati agli adolescenti. L’iniziativa vuole far conoscere ai bambini e ai ragazzi fino ai 13 anni la biblioteca e i suoi servizi invitandoli allo stesso tempo a dedicare più tempo alla lettura.

I libri che Babbo Natale consegnerà ai ragazzi non sono nuovi: fanno parte del patrimonio della biblioteca. Sono doppie e triple copie ma l’obiettivo è far leggere i più giovani. Per creare un’estensione sul territorio del servizio di biblioteca e raggiungere con attività di promozione della lettura un pubblico che ha difficoltà ad accedere ai servizi culturali, il Comune di Foligno ha deciso di donare dei libri alle case di riposo comunali, alla Caritas e altri soggetti che verranno individuati in futuro,

Ognuna di queste strutture riceverà dal Comune in dono circa 300 libri. Anche in questo caso, si tratta di doppie o triple copie in possesso della biblioteca comunale che andranno ad arricchire, e, in alcuni casi, a costituire spazi dedicati alla lettura.

All’iniziativa di venerdì 20 dicembre parteciperanno i rappresentanti della Caritas di Foligno e delle case di riposo “Casa Serena” di Capodacqua, “Casa Serena” (ex Onpi) di Sant’Eraclio e “Opera Pia Bartolomei Castori”, che riceveranno simbolicamente un libro a rappresentare la donazione del Comune di Foligno.