A Foligno il turismo contemporaneo guarda all'inclusione e alla sostenibilità - Tuttoggi.info

Bilancio positivo per la due giorni promossa dal Distretto Centro FIDAPA BPW Italy. Un percorso di incontri, arte e partecipazione per riflettere, in una prospettiva femminile, su creatività, identità territoriale, accessibilità e turismo sostenibile. Grande interesse per le mostre di Laura Vedovati e Agata Sand.

Si è conclusa con successo la due giorni promossa dal Distretto Centro della FIDAPA BPW Italy, presieduto da Laura Giannuzzi, che riunisce Lazio, Marche, Toscana e Umbria, e dedicata a una visione del turismo sempre più inclusiva, accessibile e sostenibile, capace di valorizzare i territori e favorirne la fruizione tutto l’anno. Accolto nel centro storico di Foligno, tra palazzo Trinci, l’Oratorio del Crocifisso e palazzo Candiotti, l’evento ha animato il fine settimana del 7 e 8 novembre con un fitto programma di appuntamenti, convegni, presentazioni di libri, visite guidate, laboratori per i più piccoli e una mostra d’arte, dedicati al tema “Destagionalizzazione: come rigenerare un sito turistico. Arte a Palazzo”. Per la FIDAPA – Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari – l’iniziativa, ispirata al percorso tracciato dal Tema Internazionale FIDAPA 2024-2027 «Innovare, Ispirare, Potenziare, Trasformare: insieme plasmiamo un futuro sostenibile», ha rappresentato un’importante opportunità per contribuire al dibattito sui temi dell’accessibilità e della sostenibilità turistica, mettendo a confronto esperienze, professionalità e sensibilità differenti, con particolare attenzione al ruolo delle donne e al coinvolgimento delle nuove generazioni. Da questa visione è nato anche «Arte a Palazzo», progetto espositivo che ha portato nelle sale di Palazzo Candiotti le opere di due artiste, Laura Vedovati, folignate, e Agata Sand, siciliana. Due percorsi creativi differenti, accomunati dall’attenzione ai mutamenti del pianeta e al delicato equilibrio tra uomo, ambiente e natura.

La mostra ha presentato un polittico articolato in quattro parti e un grande pannello sensoriale di cinque metri realizzati da Laura Vedovati, artista e architetta. Le opere propongono una riflessione sui luoghi e sul paesaggio umbro, con particolare riferimento a Foligno, Assisi e Spello, intrecciando storia, ambiente, resilienza, biodiversità e dimensione quotidiana. Un racconto che attraversa le epoche, dall’antichità romana fino al presente, restituendo l’immagine di un territorio in continua evoluzione. Di forte impatto anche il contributo di Agata Sand, artista e ingegnera, da tempo impegnata in una ricerca espressiva attenta alle tematiche ambientali. Il suo lavoro si è sviluppato attraverso un percorso multisensoriale e materico, successivamente tradotto anche in elaborazioni digitali. Ceneri, rocce vulcaniche ed elementi botanici dell’isola diventano materiali espressivi attraverso i quali esplorare le forze primordiali della natura, le sue trasformazioni e la sua energia. Ampia partecipazione anche al Laboratorio Bambini «Costruiamo la città accessibile», curato dalla Città del Sole, che ha coinvolto i più piccoli in un’attività creativa dedicata alla progettazione di una casa sostenibile. «Con Arte a Palazzo abbiamo voluto proporre un’esperienza che andasse oltre la semplice dimensione espositiva – commentano da Fidapa –. L’obiettivo era fare dell’arte uno strumento di incontro tra territori e generazioni, capace di raccontare storie, valorizzare la bellezza e trasmettere i principi della sostenibilità. Valori da condividere e coltivare fin dall’infanzia».

L’iniziativa, ideata e organizzata da Grazia Marino, Past Presidente del Distretto Centro, è stata realizzata in sinergia con le referenti regionali del progetto e con la Sezione FIDAPA di Foligno, presieduta da Roberta Vannoni. «Siamo davvero soddisfatte del risultato raggiunto a Foligno – sottolinea Grazia Marino –. Il programma ha registrato una partecipazione significativa, confermando l’interesse verso tematiche che riteniamo fondamentali. Il nostro obiettivo è valorizzare i talenti femminili e promuovere una cultura della partecipazione, contribuendo alla costruzione di una società sempre più inclusiva, nella quale cultura, sostenibilità e attenzione alle persone siano al centro. Un ringraziamento particolare alla città di Foligno, che ci ha accolte con grande apertura ed entusiasmo».



