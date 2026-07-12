A Foligno "Classica d'Estate". Il Quartetto Rilke nella Corte di Palazzo Trinci - Tuttoggi.info

Appuntamento sotto le stelle con Classica d’Estate, concerto degli Amici della Musica da qualche anno interamente sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno. Un dono alla città – ingresso libero fino a esaurimento posti – che giovedì 16 luglio, ore 21, porterà nella suggestiva Corte di Palazzo Trinci il Quartetto Rilke, nuova eccellenza italiana della musica da camera con i violini di Giulia Gambaro e Giada Visentin, Giulietta Bianca Bondio alla viola, Marina Pavani al violoncello. Con loro in scena il pianoforte di Marco Scolastra per un programma dai tratti classicissimi. Si ascolteranno due brillanti (e rari) Quintetti per pianoforte e archi di Luigi Boccherini, mentre il centro del programma sarà tutto per il meraviglioso Quartetto per archi KV 575 di Wolfgang Amadeus Mozart, il primo dei tre “quartetti prussiani”. Per la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Monica Sassi, Classica d’Estate è da molti anni un’occasione di elevato valore artistico e umano rivolto all’intera città. “La musica classica rappresenta una delle più alte espressioni della cultura europea e continua ancora oggi a trasmettere valori universali capaci di parlare a tutte le generazioni. Sostenere eventi come questo significa investire nella crescita delle persone, nella formazione della sensibilità, nella capacità di riconoscere e apprezzare la bellezza come elemento essenziale della vita individuale e collettiva”. Nato nel 2022 il Quartetto Rilke è oggi tra le formazioni cameristiche più promettenti della nuova generazione. Intitolato a uno dei più grandi poeti lirici di sempre, è il risultato di un progetto comune tra giovani musiciste formatesi nelle migliori accademie e conservatori in Italia e all’estero. In breve tempo il quartetto ha ricevuto diversi riconoscimenti, ultimi dei quali l’inserimento nella stagione concertistica Micat in Vertice dell’Accademia Chigiana in seguito all’ottenimento del Diploma di Merito nella classe del Maestro Clive Greensmith nell’estate 2025 e la selezione per il prestigioso ed innovativo progetto internazionale MERITAcubed coordinato da Le Dimore del Quartetto. Sin dall’inizio il quartetto ha avviato un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero per festival e istituzioni musicali tra cui l’Istituto Italiano di Cultura di Berlino, LAC Lugano Arte Cultura di Lugano, Amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne Université di Parigi, Musée de la Vie Romantique di Parigi, IUC – Istituzione Universitaria dei Concert, Forlì Musica, Emilia Romagna Festival, Auditorio Sony di Madrid, Jeunesses Musicales Deutsch, Istituto Italiano di Cultura di Helsinki.































