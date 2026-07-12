 A Foligno "Classica d'Estate". Il Quartetto Rilke nella Corte di Palazzo Trinci - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

A Foligno “Classica d’Estate”. Il Quartetto Rilke nella Corte di Palazzo Trinci

Redazione

A Foligno “Classica d’Estate”. Il Quartetto Rilke nella Corte di Palazzo Trinci

Dom, 12/07/2026 - 09:17

Condividi su:

Appuntamento sotto le stelle con Classica d’Estate, concerto degli Amici della Musica da qualche anno interamente sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno. Un dono alla città – ingresso libero fino a esaurimento posti – che giovedì 16 luglio, ore 21, porterà nella suggestiva Corte di Palazzo Trinci il Quartetto Rilke, nuova eccellenza italiana della musica da camera con i violini di Giulia Gambaro e Giada Visentin, Giulietta Bianca Bondio alla viola, Marina Pavani al violoncello. Con loro in scena il pianoforte di Marco Scolastra per un programma dai tratti classicissimi. Si ascolteranno due brillanti (e rari) Quintetti per pianoforte e archi di Luigi Boccherini, mentre il centro del programma sarà tutto per il meraviglioso Quartetto per archi KV 575 di Wolfgang Amadeus Mozart, il primo dei tre “quartetti prussiani”. Per la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Monica Sassi, Classica d’Estate è da molti anni un’occasione di elevato valore artistico e umano rivolto all’intera città. “La musica classica rappresenta una delle più alte espressioni della cultura europea e continua ancora oggi a trasmettere valori universali capaci di parlare a tutte le generazioni. Sostenere eventi come questo significa investire nella crescita delle persone, nella formazione della sensibilità, nella capacità di riconoscere e apprezzare la bellezza come elemento essenziale della vita individuale e collettiva”. Nato nel 2022 il Quartetto Rilke è oggi tra le formazioni cameristiche più promettenti della nuova generazione. Intitolato a uno dei più grandi poeti lirici di sempre, è il risultato di un progetto comune tra giovani musiciste formatesi nelle migliori accademie e conservatori in Italia e all’estero. In breve tempo il quartetto ha ricevuto diversi riconoscimenti, ultimi dei quali l’inserimento nella stagione concertistica Micat in Vertice dell’Accademia Chigiana in seguito all’ottenimento del Diploma di Merito nella classe del Maestro Clive Greensmith nell’estate 2025 e la selezione per il prestigioso ed innovativo progetto internazionale MERITAcubed coordinato da Le Dimore del Quartetto. Sin dall’inizio il quartetto ha avviato un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero per festival e istituzioni musicali tra cui l’Istituto Italiano di Cultura di Berlino, LAC Lugano Arte Cultura di Lugano, Amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne Université di Parigi, Musée de la Vie Romantique di Parigi, IUC – Istituzione Universitaria dei Concert, Forlì Musica, Emilia Romagna Festival, Auditorio Sony di Madrid, Jeunesses Musicales Deutsch, Istituto Italiano di Cultura di Helsinki.









Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Festival dei 2Mondi

Ministro Giuli al Concerto finale di Noseda | Le cene Vip, i fuochi d’artificio

Spoleto

Spoleto Festival, il Pd esprime apprezzamento per la direzione di Cipriani

Spoleto

Pietro tra fallimenti, mediocrità e perdono: a Spoleto il potente dialogo tra Cederna e Santeramo

in umbria

gli ultimi pubblicati

Foligno

Truffa del finto carabiniere, vicina di casa fa arrestare 26enne

Foligno

A Foligno “Classica d’Estate”. Il Quartetto Rilke nella Corte di Palazzo Trinci

Foligno

Visita alla scuola e cena a 50 anni dal diploma

Comunicati Stampa

Squarta: «Il Parlamento europeo dedicherà una sala a San Benedetto da Norcia, patrono d’Europa»

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!