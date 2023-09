A Ferrara il Perugia trova la prima vittoria in rimonta (2-1) | Pagelle

Iannoni e Vazquez rispondono alla rete in avvio della Spal con Valentini

Al Mazza di Ferrara il Perugia trova la prima vittoria in campionato in rimonta 2-1, con Iannoni e Vazquez che nel finale del primo tempo ribaltano la rete siglata in avvio da Valentini.

Spal subito avanti con Valentini, che sul corner calciato da Siligardi anticipa Vulikic e batte Adamonis.

Il Perugia ha due occasioni con Vazquez, che nel primo caso manda la sfera fuori e nella seconda si vede respingere la conclusione da Del Favero.

Ma nel finale il Grifo trova prima il pari con Iannoni, che in scivolata finalizza l’imbucata di Mezzoni, e poi il vantaggio con una bordata di Vazquez dal limite.

Ripresa avara di emozioni, con Adamonis che para la conclusione di Adamonis al 22′. Poi nel finale il Perugia avrebbe la possibilità per chiuderla, ma Seghetti si vede respingere la sua conclusione, mentre Kouan calcia fuori.

Tabellino e pagelle

Spal – Perugia 1-2

6′ pt Valentini (S), 41′ pt Iannoni (P), 45′ pt Vazquez (P)

Spal: Del Favero 6; Bruscagin 5.5, Valentini 6.5, Arena 5.5 (45′ st Orfei), Tripaldelli 6; Parravicini 5 (12′ st Bertini 6), Carraro 5.5, Maistro 5.5 (20′ st Rosafio 6); Siligardi 6 (20′ st Rabbi 5.5), Antenucci 6, Rao 5 (1′ st Salmonte 5). All. Di Carlo 5.

Perugia: Adamonis 6.5; Mezzoni 6.5, Angella 6.5, Vulikic 5.5, Cancellieri 6, Iannoni 7.5 (30′ st Acella sv), Kouan 6, Bartolomei6.5, Matos 6 (45′ st Bozolan), Vazquez 7 (20′ st 20 Ricci 6), Lisi 6 (32′ st Seghetti 6). All. Baldini 7.