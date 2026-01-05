 A Deruta "conti in ordine e investimenti in vista": approvato il bilancio previsionale - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

A Deruta “conti in ordine e investimenti in vista”: approvato il bilancio previsionale

Redazione

A Deruta “conti in ordine e investimenti in vista”: approvato il bilancio previsionale

Lun, 05/01/2026 - 10:28

Condividi su:

“Il bilancio 2026 del Comune di Deruta si caratterizza per una invarianza della pressione tributaria sui cittadini, senza alcun aumento delle aliquote, riuscendo nel frattempo a mantenere inalterati tutti i servizi, nonostante l’inflazione attesa in lieve crescita”. La sintesi è dell’assessore Francesca Marchini, che ha illustrato nei giorni scorsi la manovra finanziaria previsionale alla massima assise municipale per la relativa approvazione.

L’Amministrazione Toniaccini ha rivendicato una gestione dei conti pubblici caratterizzata da un grande equilibro e attenzione. Nel corso del dibattito è stato evidenziato l’impegno nel reperire risorse aggiuntive tramite la partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei per la realizzazione di opere significative per la comunità, così come avvenuto già in questi anni e come attestato dai numerosi progetti avviati sul territorio comunale grazie ai fondi del PNRR e altre linee di finanziamento.
L’assessore Marchini ha poi annunciato che nel 2026 continuerà l’attività di recupero dell’evasione della TARI, prevedendo al contempo delle agevolazioni per i meno abbienti. “E’ intenzione dell’Amministrazione comunale – ha aggiunto ancora l’assessore – promuovere politiche innovative incentrate sulle comunità energetiche finalizzate, oltre alla tutela ambientale, all’autoconsumo da parte della comunità e quindi all’abbassamento del costo della vita delle famiglie e delle imprese, per le quali in bilancio sono previste agevolazioni e incentivi”.

Nel corso del suo intervento, il Sindaco Michele Toniaccini ha anticipato che si sta lavorando per mettere a terra ulteriori progettualità e al loro finanziamento senza andare a pesare sulle risorse ordinarie del bilancio comunale. Costante, inoltre, l’attenzione riservata al consolidamento delle iniziative di coesione sociale che si riesce spesso a realizzare anche tramite il ricorso a sponsorizzazioni esterne. In crescita la percentuale delle risorse per l’istruzione, pari a quasi il 7%, e per il sociale (4,3%).
Venendo ai numeri, il bilancio consta di quasi 8,6 milioni di euro di entrate correnti, di cui 7,2 provenienti da entrate tributarie, 562 mila euro da trasferimenti di altre pubbliche amministrazioni e 881 mila euro di entrate extratributarie derivanti dai servizi erogati (mensa, trasporti, ecc.), oltre che da canoni, sanzioni e diritti vari. Il 29% proviene dalla TARI, importo totalmente riversato a copertura della gestione del ciclo dei rifiuti.
L’addizionale Irpef, con l’aliquota fissata allo 0,8 e l’esenzione per redditi fino a 10 mila euro, produce entrate pari al 12% del totale; un altro 29% del gettito è prodotto dall’IMU. “Il 71% delle entrate correnti è prodotto dalla stessa comunità derutese, con una spiccata indipendenza quindi, per la parte corrente, da trasferimenti statali o regionali”, conclude l’assessore al bilancio Francesca Marchini.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Trasimeno

“Luci sul Trasimeno” al rush finale con la Befana ospite del Percorso dell’Albero

Orvieto

Maltempo nell’orvietano, tra le vetture salvate anche un’ambulanza: gli interventi

Trasimeno

Si traveste da uomo e ruba l’incasso del ristorante: arrestata la cameriera

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Maltempo a Roma, si allaga seminterrato: salvate due ragazze

Ultim'ora Italia

Djokovic, annuncio a sorpresa: lascia la PTPA, il sindacato che aveva fondato

Todi

A Deruta “conti in ordine e investimenti in vista”: approvato il bilancio previsionale

Ultim'ora Italia

Chalamet, dedica d’amore a Kylie Jenner. E lei ricambia

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!