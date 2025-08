A Costa di Trex continua il Raduno degli Amici di Montagna | Grande successo per il trail, le FOTO - Tuttoggi.info

Continua il Raduno degli Amici de Montagna a Costa di Trex, con grande partecipazione al 19° Trail Costa di Trex vinto per quanto riguarda la gara maschile da Thomas Berrettoni del Cus Pisa, che con un tempo di 1h48’28” ha staccato per 1’52” i due gemelli Boinega (Atl.Urbania), secondo e terzo classificato. Stasera la gara di briscola e burraco, domani la presentazione del libro su Enzo Boccacci. (Foto di A.C.)

Per quanto riguarda il trail di domenica, la gara femminile regala una grande gioia alla società organizzatrice Aspa Bastia con la conferma del successo per Pina Deiana, vincitrice anche lo scorso anno, che in 2h05’40” ha “sorpassato” Asia Lanuti (Gubbio Runners), prima nel 2024 sui 10 km. Terza posizione per Lorena Piastra (TX Fitness) a 36’13”.

Nella prova sui 10 km per 500 metri di dislivello a emergere è Sergio Baldoncini (Grifo Runners Perugia) che in 56’57” ha prevalso per 12” su Alberto Dionigi, terza posizione per Pierluigi Nucciarelli, compagno di colori del vincitore, a 2’33”. A Ana Nanu (Atl.Casone Noceto) la gara femminile in 1h03’09” davanti a Melania Fiordi (Molon Labe) a 2’40” e a Chiara Marcheggiani (Gubbio Runners) a 3’56”.

Intanto continua il Raduno degli Amici di Montagna: martedì 5 sono in programma il torneo di burraco (info, costi e iscrizioni +39 339 637 8067; la quota di iscrizione comprende spuntino e bevande) e la gara di briscola. Il 6 agosto alle 17.30 la presentazione de “Il memoriale di Enzo Boccacci”, con interventi del curatore Francesco Lampone, del sindaco di Assisi, Valter Stoppini e delle figlie del “maestro della montagna” Laila e Anna; previste anche testimonianze e racconti di chi lo ha conosciuto. Alle 21.30 la proiezione di Minecraft. Giovedì 7 agosto alle 17.30 l’inaugurazione e presentazione della mostra espositiva “Volti, paesaggi, tradizioni e mestieri”, con una call aperta agli artisti (fotografi, pittori, video-maker e vari ed eventuali) che volessero partecipare; per info 339 6378067, l’iniziativa è in collaborazione con Arte studio Ginestrelle e alla “prima” interviene il vice sindaco Veronica Cavallucci. Alle 21.30 Giochi senza frontiere, gara a squadre tra frazioni e paesi con premiazione finale (info e prenotazioni) 328 4771892; 339 6378067.

Venerdì è la sera lo spettacolo “Villa Arzilla”, commedia dialettale in due atti di Primula Belli, messa in scena dalla compagnia teatrale “Gli intronati” di Tordandrea, sabato pomeriggio dalle 16.30 la passeggiata “Chiese e paesaggi della Costa di Trex”, alle 21.30 la serata spettacolo Lisbona Nord. Infine, il programma si chiude domenica 10 agosto: alle 9 “Alla scoperta del Monte Subasio, Costa di Trex e valle del Tescio” (info e prenotazioni 3341546609). Alle 20.30 la 20,30 San Lorenzo Night, con possibilità di campeggiare tutta la notte nell’area attrezzata per guardare le stelle, Previsto anche il picnic di San Lorenzo, con cena a menù fisso su prenotazione entro le ore 18,30) e musica dj set. Per info e prenotazioni: 339637806