A Città di Castello tante befane per la fine delle feste, il programma - Tuttoggi.info

La Befana “acrobata” e volante fra le torri e campanili della città: dal palazzo comunale ai 38 metri della torre civica. Una tradizione tanto attesa, soprattutto dai bambini, che a distanza di oltre 20 anni si rinnova e rende unico un appuntamento, fra i primi in Umbria con la storia, grazie alla abilità ed esperienza dei Vigili del Fuoco e l’Associazione “Pennetti Pennella”, con il presidente, Oriano Anastasi. La “befana dei pompieri”, martedi 6 Gennaio, volerà nella notte di Città di Castello per planare in piazza Gabriotti, pronta a regalare come sempre sorrisi e dolci ai bambini.



La Befana “acrobata” e volante fra le torri e campanili della città: dal palazzo comunale ai 38 metri della torre civica. Una tradizione tanto attesa, soprattutto dai bambini, che a distanza di oltre 20 anni si rinnova e rende unico un appuntamento, fra i primi in Umbria con la storia grazie alla abilità ed esperienza dei Vigili del Fuoco e l’Associazione “Pennetti Pennella”, con il presidente, Oriano Anastasi. La “befana dei pompieri”, martedi 6 Gennaio, volerà nella notte di Città di Castello per planare in piazza Gabriotti, pronta a regalare come sempre sorrisi e dolci ai bambini. Come da copione collaudato alle ore 18 circa andrà in scena regolarmente l’abituale e spettacolare volo a circa 40 metri di altezza tra la torre civica e il campanile del comune grazie alla professionalità e maestria di 12 vigili del fuoco del Distaccamento di Citta’ di Castello (specializzati in tecniche SAF, speleo alpino fluviale con il responsabile Massimo Mancinelli) guidato da Capo Reparto, Gianpaolo Ciuchi ed il funzionario provinciale delegato I.A., Francesco Biancalana. La befana apparirà al pubblico alle ore 18.00, accompagnata dallo speaker, Leonardo Caprini, che dal palco racconterà istante per istante le emozioni dell’esibizione accompagnato dalla musica. Una volta a terra l’amata vecchietta con la scopa distribuirà ai bambini caramelle e abbracci affettuosi, insieme all’augurio di un sereno anno nuovo. Ci sarà prima un intrattenimento dalle ore 17.30 dal gioco e animazione con i bambini “aspettando la befana”. Al patrocinio del comune e al protagonismo dei Vigili del Fuoco si legherà l’opera di volontariato di tante realtà del territorio: l’Associazione A.RI.RE (radioamatori Città di Castello), tutti i gruppi di Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana, Sogit, Associazione Nazionale Carabinieri nucleo di Città di Castello, Pubblica Assistenza Tifernate, Lions Club Città di Castello, Rotary Club Città di Castello, Società Rionale Mattonata e San Giacomo e Club 8.3. Nel ringraziare il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, architetto, Valter Cirillo e il capo distaccamento locale Gian Paolo Ciuchi unitamente a tutti i vigili impegnati nella manifestazione, il sindaco, Luca Secondi e l’assessore al Turismo e Commercio, Letizia Guerri, evidenziano “la riconoscenza per tutti coloro che a vari livelli di competenza daranno il proprio contributo alla riuscita della serata con generosità e senso di appartenenza alla comunità”. “Ringraziamento anche all’Ufficio Commercio, alla Polizia Locale e alle forze dell’ordine e di polizia”. Nel frattempo è stata emessa una ordinanza la numero 433 che prevede il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata compreso autorizzati (eccetto mezzi in urgenza ed emergenza e per i mezzi tecnici necessari allo svolgimento della manifestazione), su tutta piazza Gabriotti corso Cavour e obbligo di svolta a destra su via del popolo verso via Plinio il Giovane per il giorno martedi 6 gennaio 2026 a partire dalle ore 09,00 alle ore 20,00 e comunque fino al termine della manifestazione.