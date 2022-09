A Brescia subito Beghetto e con la voglia di Grifo di Di Carmine

L’entusiasmo di Di Carmine

Quanto a Di Carmine, il fatto che nell’ultima di Seria A con la maglia della Cremonese sia entrato in corsa a San Siro rappresenta una garanzia, almeno sulla sua tenuta fisica. Anche se a Perugia ha avuto il tempo di fare un solo allenamento e la rifinitura di sabato. Sopperirà subito all’assenza di Strizzolo, che ha avuto un affaticamento muscolare e quindi non è partito per Brescia.

Castori ha trovato Di Carmine molto motivato: “Lui ha voluto fortemente tornare a Perugia”, spiega. Un entusiasmo che può aiutarlo. Anche perché il Grifo visto in queste partite ha bisogno dei suoi gol. “Contro il Bari – ricorda l’allenatore – abbiamo messo 18 palloni in area. Non è quindi un problema di creare, 18 palloni in area sono tanti…”. Tanti, per un solo gol realizzato. Melchiorri, rimasto a Perugia dopo essere stato sul punto di approdare al Cagliari, dovrebbe comunque partire titolare. Matos sarà della partita, ma non è ancora al meglio della condizione. Anche per questo ben vengano i sei attaccanti a disposizione.

Bartolomei raggiunge il Grifo in ritiro

Castori non ha ancora visto Bartolomei, anche lui prelevato dalla Cremonese, che raggiungerà i nuovi compagni in ritiro. Pienamente recuperato, invece, Iannoni.

Disattenzioni difensive

Castori dice che la sua squadra sta crescendo di ritmo. Ora, però, c’è da trovare l’affiatamento, anche con i nuovi arrivati. E soprattutto, evitare disattenzioni ed errori di valutazione costati cari al Perugia nelle prime giornate. Errori di singoli e di reparto (come in occasione della prima rete subita dal Bari) che il Perugia deve evitare.

Il modulo non si cambia

“Il modulo non si cambia” dice Castori a proposito del 3-5-2. Che a giudizio del tecnico, al di là di disattenzioni e situazioni non valutate attentamente, ha consentito al Perugia di non subire gli avversari. Riuscendo, appunto, a mettere tanti palloni nell’area avversaria.

“Col Brescia gara intensa”

A proposito di avversari, Castori non nasconde la forza del Brescia, soprattutto in attacco. “Prevedo una partita intensa – dice a proposito della sfida di sabato, ore 14 – almeno a livello di ritmo”.