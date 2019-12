40 nuovi nati a Norcia nel 2019, 150 euro ciascuno dal Comune - Tuttoggi

L’amministrazione comunale ha salutato i nuovi nati di Norcia nel 2019, in un appuntamento che è divenuto ormai fisso a ridosso del Natale in una festosa atmosfera.

“E’ bello sapere che a Norcia quest’anno ci sono stati 40 nuovi nati – ha detto il Sindaco di Norcia, Nicola Alemanno salutando le famiglie presenti -. Quello di oggi è un piccolo segno che da l’Amministrazione comunale alle famiglie ed in particolare alle giovani coppie e a chi ha avuto il primo figlio. E’ un ricordo in un momento in cui è forte il bisogno di sentirsi parte integrante di questa terra” ha concluso il primo cittadino. A ciascuna famiglia è stato consegnata una simbolica pergamena ed un contributo di 150 euro. L’ Assessore alle Politiche Sociali Giuseppina Perla ha rimarcato “come questo sia il modo migliore per farci gli auguri di Natale”.

Nel corso della mattina sono state poi consegnate le borse di studio a quattro studenti nursini che si sono diplomati a giugno: Simona Lucci, Federica Moretti, Elisa Taraddei, Fabiano Angeletti.

“La nostra scuola comunque in questi anni ha dato segno di grande serietà e impegno – ha spiegato l’assessore Perla – a partire dagli studenti, gli insegnanti, la Dirigente, la comunità intera e l’Amministrazione che ha deciso di ripartire proprio dalle scuole che garantiscono futuro alla nostra terra”.

Al termine della mattina poi l’Amministrazione comunale ha rivolto gli auguri di Natale a tutti i dipendenti del Comune; il sindaco li ha ringraziati ricordando che “quanto fatto in questi anni è frutto del lavoro di tutti”.