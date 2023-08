30 anni di Gto, in piazza Matteotti il 600° concerto della band tifernate - Tuttoggi.info

Giovedì 24 agosto, alle ore 21,30, il gruppo di Città di Castello festeggerà l'importante anniversario nel centro storico tifernate ripercorrendo i 30 anni di carriera

Trenta anni di musica, successi, concerti in tutta Italia e non solo. I “Gto” festeggeranno l’importante anniversario con un concerto in Piazza Matteotti a Città di Castello, in programma giovedì 24 agosto, alle ore 21,30, nell’ambito di “Estate in città” e del Finger Food Festival.

Sarà il concerto numero 600 per la band tifernate, tra pezzi nuovi e storici come Onde, Mexican Border, La Sposa e La Cimbolera. I Gto, Stefano Bucci, Romano Novelli, Luigi Bastianoni, Giampiero Passeri e Alessandro Bucci, nascono nel 1993 a San Leo Bastia di Città di Castello. Prendono ispirazione dalla tradizione italiana, dal rock e dal folk. L’attività live attira da subito l’attenzione di pubblico e critica e vengono chiamati a chiudere il concerto di Willy DeVille a Rockin’ Umbria. Nel 1998 vincono “Arezzo Wave” e partecipano all’omonima compilation con il brano “Fiori nel Fiume”. Sulla spinta di questo successo il gruppo inizia un never-ending-tour che li porterà a suonare in tutte le situazioni possibili, da quelle acustiche a quelle più elettriche da grande palco.

Nel 2000 esce il primo disco “The best of”, raccolta di brani parte integrante dell’attività live. Da subito inizia anche l’attività live in giro per l’Europa con un tour in Inghilterra sponsorizzato dalla birreria inglese Charles Wells. Il secondo album “Gtoclub” esce nel 2002 e unisce a folk e rock anche una dose di pop. Nel 2005 partecipano ad un film per la tv tedesca diretto da Michael Steinke e due brani, “Pellerossa” e “La Cimbolera”, vengono utilizzati per la colonna sonora. Nel 2007 esce “Gtospecial”, terzo album con 11 brani originali suonati e cantati nel tipico gtostyle.

L’attività live li vede condividere il palco con artisti come Bandabardò e Tonino Carotone. Nel 2009 firmano parte della colonna sonora del film indipendente “In the Market” del giovane regista Lorenzo Lombardi. Nel 2010 esce il quarto album “Mondial”, che continua nel solco tracciato dall’album precedente e grazie al quale firmano un contratto editoriale con la Music Force. Numerosi anche i passaggi in TV e radio nazionali ed internazionali: Raiuno, Rai News 24, Music Box, Radio Nazionale spagnola- belga- portoghese e colombiana e Rai News International.

Nel 2013 esce il quinto album “Little Italy”, edito da Music Force e prodotto da Leonardo “Fresco” Beccafichi. L’album presenta 11 brani che evidenziano l’aspetto più cantautorale della band. Questo album festeggia i 20 anni di attività e oltre 500 date alle spalle. Nel 2015 rappresentano l’Umbria all’Expo di Milano. Nel 2018 esce “Super”, completamente autoprodotto, dove l’energia del rock’n’roll si incontra con certe dinamiche folk e le chitarre elettriche e i tocchi di fisarmonica vestono le storie di vita che i Gto raccontano da 30 anni. Nel 2023 esce il doppio cd “Go Gto Go (1993-2023), raccolta di 38 canzoni che esprimono il meglio della produzione della band nei 30 anni di attività. Il disco contiene anche quattro inediti: due cover, “Rimmel” e la versione in italiano di “Johnny B. Goode” e due inediti, “Monica” e “Tempesta solare”.