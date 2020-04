25 aprile a Trevi: "La storia siamo noi quando omaggiamo il passato"

Il ricordo del 25 aprile è stato affidato, a Trevi, al presidente del consiglio comunale Nicola Terenzi, che ha portato il saluto dell’Istituzione nei luoghi del ricordo e della memoria. “Oggi e sempre diremo grazie alle donne e agli uomini che diedero il più significativo contributo alla Liberazione del nostro Paese – dice il sindaco Sperandio dal profilo ufficiale social – La Storia siamo noi quando rendiamo omaggio al passato e quando mettiamo la memoria di ciò che è stato a fondamento delle scelte presenti. L’emergenza in corso non ci ha consentito le consuete forme di commemorazione, ma i valori della Costituzione sono vivi e presenti in noi oggi più che mai. Grazie al Presidente del Consiglio Nicola Terenzi che ha portato l’omaggio delle Istituzioni nei luoghi del “nostro” 25 Aprile. Altre “liberazioni” ci attendono, con impegno e senso di responsabilità usciremo da questa pandemia e ricominceremo a “vivere”.“