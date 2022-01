17enne scompare da casa, ritrovato dai soccorritori - Tuttoggi

La persona scomparsa era un un ragazzo di 17 anni affetto da autismo che si era allontanato dalla madre che lo ha perso di vista

Nella serata di oggi, domenica 30 gennaio, la squadra di Foligno è intervenuta in località Castelbuono per una ricerca persona scomparsa. In supporto è arrivata anche una squadra dei Vigili del Fuoco della centrale di Perugia e una pattuglia dei Carabinieri.

Ritrovamento del giovane 17enne

La persona scomparsa era un un ragazzo di 17 anni affetto da autismo che si era allontanato dalla madre che lo ha perso di vista. Immediatamente sono state attivate anche due unità cinofile e sul posto si è portata anche la polizia locale di Bevagna. Alle ore 19:20, grazie allo sforzo dei soccorritori, il ragazzo è stato ritrovato, in buone condizioni di salute.