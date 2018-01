Chi si candida in Umbria, ecco tutti i nomi e le liste depositate

Ecco tutte le liste con i candidati in Umbria al Parlamento per l’appuntamento elettorale del 4 marzo, depositate alla Corte di Appello di Perugia.

Ricordiamo che, in base alla nuova legge elettorale, si vota con un sistema misto, che assegna cioè i seggi in modo proporzionale in base al listino dei singoli partiti(secondo l’ordine in lista) e con le sfide uninominali, nei cinque collegi in cui è stata suddivisa l’Umbria (3 per la Camera e due per il Senato). Due le coalizioni (centrodestra e centrosinistra), mentre le altre formazioni corrono da sole.

PARTITO DEMOCRATICO

Senato – listino plurinominale

Matteo Renzi

Nadia Ginetti

Leonardo Grimani

Simona Meloni

Camera – listino plurinominale

Anna Ascani

Walter Verini

Emanuela Mori

Maurizio Terzino

EUROPA CON EMMA BONINO

Senato – listino plurinominale

Alessandro Massari

Irene Abigail Piccinini

Gianfranco Spadaccia

Mamaljeet Kaur

Camera – listino plurinominale

Roberto Capelli

Elona Gaxha

Michele Berloco

Simona Bruschi

CENTROSINISTRA (PD – INSIEME – +EUROPA CON BONINO)

Senato – uninominale

Umbria 1 (Perugia-Castello)

Giampiero Giulietti

Umbria 2 (Terni-Foligno-Spoleto)

Simonetta Mignozzetti

Camera – uninominale

Umbria 1 (Perugia-Trasimeno)

Giacomo Leonelli

Umbria 2 (Foligno-Castello)

Gianpiero Bocci

Umbria 3 (Terni-Spoleto)

Cesare Damiano

MOVIMENTO 5 STELLE

Senato – listino plurinominle

Stefano Lucidi

Emma Pavanelli

Cristian Brutti

Simonetta Checcobelli

Camera – listino plurinominale

Tiziana Ciprini

Filippo Gallinella

Mascia Aniello

Samuele Bonanni

Senato – uninominale

Umbria 1 (Perugia-Castello): Francesca Tizi

Umbria 2 (Terni-Foligno-Spoleto): Marco Moroni

Camera – uninominale

Umbria 1 (Perugia-Trasimeno): Paola Giannetakis

Umbria 2 (Foligno-Castello): Gino Di Manici Proietti

Umbria 3 (Terni-Spoleto): Lucio Riccetti

CENTRODESTRA (FI-FdI-LEGA)

Senato – uninominale

Umbria 1 (Perugia-Castello): Franco Zaffini

Umbria 2 (Terni-Foligno-Spoleto): Tesei

Camera – uninominale

Umbria 1 (Perugia-Trasimeno): Emanuele Prisco

Umbria 2 (Foligno-Castello)

Umbria 3 (Terni-Spoleto): Raffaele Nevi

FORZA ITALIA

Senato – listino plurinominale

Fiammetta Modena

Riccardo Meloni

Laura Pernazza

Francesco Ferranti

Camera – listino plurinominale

Catia Polidori

Nicola Alemanno

Laura Buco

Filiberto Franchi

LEGA NORD

Senato – listino plurinominale

Luca Briziarelli

Chiara Tomassini

Andrea Sacripanti

Patrizia Sargeni

Camera – listino plurinominale

Virginio Caparvi

Alessia Raponi

Goffredo Pucci

Annalisa Spezi

FRATELLI D’ITALIA

Senato – listino plurinominale

Antonio Guidi

Manuela Beltrame

Moreno Fortini

Ernesta Cambiotti

Camera – listino plurinominale

Emanuele Prisco

Eleonora Pace

Marco Cesaro

Raffaella Pagliochini

LIBERI E UGUALI

Senato – listino plurinominale

Andrea Maestri

Federica Porfidi

Alessandro Pinaglia

Silvia Ricci

Camera – listino plurinominale

Rossella Muroni

Lucio Cavazzoni

Elisa De Rebotti

Andrea Corritore

Senato – uninominale

Umbria 1 (Perugia-Castello): Adolfo Orsini

Umbria 2 (Terni-Foligno-Spoleto): Raffaella Chiaranti

Camera – uninominale

Umbria 1 (Perugia-Trasimeno): Andrea Mazzoni

Umbria 2 (Foligno-Castello): Rossella Muroni

Umbria 3 (Terni-Spoleto): Antonio Iannoni

POTERE AL POPOLO!

Senato – listino plurinominale

Fiorangelo Silvestri

Gigliola Santarelli

Gaetano Tinti

Milena Romualdi

Camera – listino plurinominale

Andrea Ferroni

Flavia Battistoni

Valerio Tobia

Michela Monarchi

Senato – uninominale

Umbria 1 (Perugia-Castello): Fabio Sebastiani

Umbria 2 (Terni-Foligno-Spoleto): Maura Coltorti

Camera – uninominale

Umbria 1 (Perugia-Trasimeno): Isabella Marchino

Umbria 2 (Foligno-Castello): Luca Ceccarelli

Umbria 3 (Terni-Spoleto): Emiliano Camuzzi

POPOLO DELLA FAMIGLIA

Senato – listino plurinominale

Gabriella Mailia

Bruno Sinibaldi

Simona Blasi

Massimo Cucciolotti

Camera – listino plurinominale

Claudio Iacono

Daniela Tascini

Simone Antonelli

Sara Pescetelli

Senato – uninominale

Umbria 1 (Perugia-Castello)

Marco Sciamanna

Umbria 2 (Terni-Foligno-Spoleto)

Gabriella Mailia

Camera – uninominale

Umbria 1 (Perugia-Trasimeno): Claudio Iacono

Umbria 2 (Foligno-Castello): Paola Caldarelli

Umbria 3 (Terni-Spoleto): Diego Esposito

CASAPOUND

Senato – listino plurinominale

Andrea Nulli

Margherita Amadei

Marco Angelucci

Camera – listino plurinominale

Davide Di Stefano

Cristiana Sebastiani

Piergiorgio Bonomi

Senato – uninominale

Umbria 1 (Perugia-Castello): Serenella Filangeri

Umbria 2 (Terni-Foligno-Spoleto): Claudio Serrani

Camera – uninominale

Umbria 1 (Perugia-Trasimeno): Antonio Ribeco

Umbria 2 (Foligno-Castello): Saverio Andreani

Umbria 3 (Terni-Spoleto): Paola Capogrossi

DESTRE UNITE – FORCONI

Senato – listino plurinominale

Pietro Biscaldi

Gisella Valenza

Antonio Pocchia

ITALIA AGLI ITALIANI

Senato – listino plurinominale

Osvaldo Cembali

Alessio Augello

Mattia Massaro

Chiara Rovere

Camera – listino plurinominale

Massimiliano Argenio

Francesca Olivieri

Emanuele Scerra

Natascia Perino

Senato – uninominale

Umbria 1 (Perugia-Castello): Fulvio Carlo Maiorca

Umbria 2 (Terni-Foligno-Spoleto): Irma Trombetta

Camera – uninominale

Umbria 1 (Perugia-Trasimeno): Leopoldo Salvatori

Umbria 2 (Foligno-Castello): Roberta Conticiani

Umbria 3 (Terni-Spoleto): Roberta Scarabattoli

I DUELLI NEI COLLEGI UNINOMINALI

Queste, dunque, le sfide nei cinque collegi uninominali in cui è stata suddivisa l’Umbria. In ogni collegio, vince chi prende anche un solo voto in più.

CAMERA

UMBRIA 1 (Perugia-Trasimeno)

Centrosinistra (Pd, Insieme, Lista Lorenzin e Più Europa)

Giacomo Leonelli

Centrodestra (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Noi per l’Italia)

Emanuele Prisco

Movimento 5 stelle

Paola Giannetakis

Sinistra Liberi e Uguali

Andrea Mazzoni

Potere al popolo!

Isabella Marchino

Popolo delle famiglie

Claudio Iacono

Casa Pound

Antonio Ribecco

Italia agli italiani

Leopoldo Salvatori

UMBRIA 2 (Foligno-Castello)

Centrosinistra (Pd, Insieme, Lista Lorenzin e Più Europa)

Gianpiero Bocci

Centrodestra (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Noi per l’Italia)

Augusto Marchetti

Movimento 5 stelle

Gino Di Manici Proietti

Sinistra – Liberi e Uguali

Andrea Mazzoni

Potere al Popolo!

Luca Ceccarelli

CasaPound

Saverio Andreani

Popolo delle famiglie

Paolo Caldarelli

Italia agli italiani

Roberta Conticiani

UMBRIA 3 (Terni-Spoleto)

Centrosinistra (Pd, Insieme, Lista Lorenzin e Più Europa)

Cesare Damiano

Centrodestra (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Noi per l’Italia)

Raffaele Nevi

Movimento 5 stelle

Lucio Riccetti

Sinistra – Liberi e Uguali

Raffaele Chiaranti

Potere al Popolo!

Emiliano Camuzzi

CasaPound

Paola Capigrossi

Popolo delle famiglie

Diego Esposito

Italia agli italiani

Roberta Scarabattoli

SENATO

UMBRIA 1 (Perugia-Castello)

Centrosinistra (Pd, Insieme, Lista Lorenzin, + Europa con Bonino)

Giampiero Giulietti

Centrodestra (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Noi per l’Italia)

Franco Zaffini

Movimento 5 stelle

Francesca Tizi

Sinistra Liberi e Uguali

Adolfo Orsini

Potere al popolo!

Fabio Sebastiani

Popolo delle famiglie

Marco Sciamanna

Casa Pound

Serenella Filangeri

Italia agli italiani

Fulvio Carlo Maiorca

UMBRIA 2 (Terni-Foligno-Spoleto)

Centrosinistra (Pd, Insieme, Lista Lorenzin e Più Europa)

Simonetta Mignozzetti

Centrodestra (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Noi per l’Italia)

Donatella Tesei

Movimento 5 stelle

Marco Moroni

Sinistra – Liberi e Uguali

Raffaella Chiaranti

Potere al Popolo!

Maura Coltorti

CasaPound

Claudio Serrani

Popolo delle famiglie

Gabriella Mailia

Italia agli italiani

Irma Trombetta

