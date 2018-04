Otricoli, inaugurato il punto di erogazione servizi dell’Usl 2

Una nuova e accogliente struttura sanitaria al servizio dei cittadini. L’Azienda Usl Umbria 2 ha ultimato il trasferimento del Punto Erogazione Servizi (PES) di Otricoli presso i nuovi locali di via Tommaso Sillani n.20, costruiti dal Comune nell’ambito di un progetto di riqualificazione urbana, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia e messi a disposizione per le attività sanitarie che lo stesso PES deve garantire.

L’Azienda Usl Umbria 2 ha stipulato un contratto pluriennale con il Comune ed ha predisposto quanto necessario all’autorizzazione all’esercizio ed all’accoglienza degli utenti.

La nuova struttura prevede, oltre ai locali destinati agli operatori sanitari dipendenti aziendali ed agli operatori del CUP, anche studi medici a disposizione dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, nonché la sede della Continuità Assistenziale (guardia medica), dotata anche di un ingresso autonomo.

Il progetto di trasferimento del servizio rientra in un più ampio programma di evoluzione della medicina del territorio e darà modo di creare, grazie anche all’opportunità fornita dall’amministrazione comunale, una struttura con i requisiti previsti dalle recenti normative per l’attivazione di una AFT (Aggregazione Funzionale Territoriale) dove i Medici di Medicina Generale, insieme alla Continuità Assistenziale, potranno garantire una presenza costante per l’offerta delle cure primarie in questa parte del comprensorio narnese.

