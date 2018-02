Maratona di San Valentino, tutto il piano di chiusura strade

Manca ormai pochissimo alla Maratona Internazionale di San Valentino che vola oltre i 2500 iscritti, un grande progetto che è stato reso possibile dai 400 volontari, dalle forze dell’ordine, dal sostegno di tante attività economiche della città, delle Istituzioni Locali, della Fondazione Carit, della Camera di Commercio di Terni, del Gold Sponsor Acea.

La chiusura stradale per il passaggio della maratona:

1° Tratto – “START : CORSO DEL POPOLO – VIA LATTES” – Via Lattes verra’ liberata rapidamente, si evidenzia come la chiusura complessiva comporti modifiche al traffico dalle ore 9,20 alle ore 9,35 per un totale di minuti 10.

2° Tratto – “1° PASSAGGIO PER TERNI” – (Viale Turati – Via Lungonera Savoia – Via XX Settembre – Via Pastrengo – Via Di Vittorio – Via Serrati – Via San Valentino – Via Zaccaria (passaggio davanti alla Basilica di San Valentino e vialetto di raccordo su Viale Turati) ) In questo tratto la chiusura complessiva interessa le strade segnalate dalla ore 9,20 alle ore alle ore 10,20 per un totale di minuti 35. In via Di Vittorio rimmarra’ aperta una corsia a senso unico per le auto.

3° Tratto – “1° PASSAGGIO PER TERNI” – (Viale Turati – Via Di Vittorio – Viale M. L. King – Viale Centurini) In questo tratto la chiusura complessiva interessa le strade segnalate dalla ore 9,20 alle ore alle ore 10,20 per un totale di minuti 45. In via Di Vittorio e in via

M. L. King rimmarra’ aperta una corsia a senso unico per le auto.

I-CASCATA DELLE MARMORE” – (Viale Brin, Statale 209 Valnerina) La chiusura su questo tratto si protrarrà complessivamente chiusa al traffico dalla ore 9,20 alle ore 15,15 per un totale di minuti 340.

5° Tratto “CASCATA DELLE MARMORE – ARRONE” – (Statale 209 Valnerina) La chiusura su questo tratto si protrarrà complessivamente chiusa al traffico dalla ore 9,50 alle ore 14,45 per un totale di minuti 295. Nel tratto che va’ dal bivio di Montefranco al Bivio di Collestatte rimmarra’ aperta una corsia a senso unico per le auto.

6° Tratto “ARRONE – FERENTILLO” – (Statale 209 Valnerina) La chiusura su questo tratto si protrarrà complessivamente chiusa al traffico dalla ore 10,20 alle ore 13,45 per un totale di minuti 205. Nel tratto che va’ dal km 15,200 (distributore carburanti) Statale 209 Valnerina al bivio di Montefranco rimmarra’ aperta una corsia a senso unico per le auto del traffico locale (residenti)

7° Tratto – “PERCORSO FINALE KM. 42-21” – (Incrocio Centurini – Viale Brin – P.zza Buozzi – Via Mazzini – Corso Tacito – Piazza della Repubblica – ) La chiusura su questo tratto si protrarrà complessivamente dalle ore 10,20 alle ore 15,30 per un totale di minuti 305. In via Brin e in via Mazzini rimmarra’ aperta una corsia a senso unico per le auto.

Stampa