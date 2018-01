Dramma sui binari | Uomo travolto e ucciso dal treno

Un uomo di 35 anni è stato travolto e ucciso da un treno in piena corsa nella stazione di Narni Scalo. Il fatto si è verificato nella serata di oggi e, secondo quanto è stato possibile apprendere, si tratta di un cittadino di origine nordafricana, in Italia per motivi umanitari e residente a Roma. Il 35enne, probabilmente per incidente, ha attraversato i binari e non si è reso conto del convoglio in arrivo.

L’impatto è stato ovviamente fatale e il macchinista sembra non essersi nemmeno accorto di quanto accaduto. Sul posto si sono portati anche i Carabinieri di Narni Scalo, a supporto degli agenti della Polfer che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti.

