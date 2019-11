Zuccarini vicepresidente Anci Umbria, “Traguardo importante e strategico”

L’assemblea dell’Anci Umbria che giovedì ha confermato alla guida dell’associazione regionale dei sindaci il primo cittadino di Narni Francesco De Rebotti ha nominato – all’unanimità – il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini quale vice presidente vicario (insieme al sindaco di Deruta, Michele Toniaccini).

“E’ un traguardo particolarmente importante e strategico anche per il centrodestra umbro ed in particolar modo per la città di Foligno che in questo modo conquista ulteriori e significative posizioni – ha commentato il sindaco Stefano Zuccarini – un doppio successo, considerando che il vicesindaco Riccardo Meloni, al quale vanno i miei complimenti e quelli dell’intera amministrazione comunale, è stato eletto tra i rappresentati nel direttivo regionale”.

