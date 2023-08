Ztl Terni, Comitato Famiglie "Probemi di parcheggi e permessi" - Tuttoggi.info

Ztl Terni, Comitato Famiglie del Centro Storico raccoglie l'invito del Comune a trovare soluzioni condivise per l'area Ztl



A seguito della nota stampa pervenuta in data 09/08/2023, riguardante l’interesse dell’attuale amministrazione comunale di coinvolgere anche i cittadini residenti (precedentemente esclusi) al processo di revisione e razionalizzazione della zona a traffico limitato, il Comitato Famiglie del Centro Storico ha comunicato nuovamente al Comune di Terni, la disponibilità a cercare soluzioni condivise.

Ztl, gravi criticità

“Oggi la Z.T.L. di Terni evidenzia gravi criticità di parcheggio per una mancanza di posti auto e situazioni diffuse di congestionamento nella circolazione di auto, autobus e operazioni di carico e scarico di veicoli commerciali che creano quotidianamente notevoli disagi al transito e dissesti evidenti sul manto stradale e su quello pedonale – si legge in una nota del Comitato – Chiediamo a questa amministrazione una riflessione seria, a tutela di chi vive con la propria famiglia nel centro storico della città, valutando nel contempo le migliori soluzioni per il rilancio del commercio ma con proposte concrete che a nostro avviso non sono assimilabili ad una apertura della Z.T.L. che non permetterebbe un miglioramento delle condizioni economiche dei nostri amici commercianti”.

Tutelare le famiglie e difficoltà per anziani

“La situazione all’interno della Z.T.L., ad oggi deve necessariamente trovare un equilibrio, tutelando prima di tutto le famiglie residenti, che hanno il diritto di poter circolare e parcheggiare nei pressi della propria abitazione. Recentemente abbiamo apprezzato le sue parole, comprensive di almeno uno dei problemi evidenziati dal nostro primo comunicato, relativo all’assoluta necessità di controlli dei permessi rilasciati, che dalle verifiche di questi giorni da parte dell’amministrazione risultano essere circa ventitremila. Criticità ampiamente resa nota solo dal nostro comitato, che danneggia in modo particolare le famiglie residenti senza autorimessa. Segnaliamo altresì, che nel mese di luglio sono state aggiunte purtroppo segnaletiche verticali di divieto di fermata nei pressi della passeggiata di Terni, precisamente in via Giannelli, a seguito dello spostamento del mercatino. Questo ha creato ulteriori disagi e serie problematiche ai residenti anziani”.

Problema parcheggi e rilascio permessi Ztl

“Concordiamo che sia stato fatto per il decoro e per la sicura viabilità dei mezzi di soccorso, ma questo ha significato togliere ulteriori posti auto per residenti senza autorimessa, mentre zone di parcheggio auto sono state date in concessione ai locali per posizionare tavolini su strada, cosa che un residente non può equamente richiedere. A tal proposito, è in via di preparazione una petizione da inviare all’amministrazione comunale per la revisione del provvedimento di autorizzazione Prot. n. 109307, del 5/7/23 ad opera dei cittadini firmatari residenti nell’area interessata P.zza Solferino, Via Manassei, C.so Vecchio, V. Carrara, V. Mancini, V. Beccaria, V. della Biblioteca, Vico Sant’Agape, Via dei priori, Vico dell’Arco. Al contempo, evidenziamo che l’interesse dell’attuale amministrazione nella revisione dei permessi è solo uno dei numerosi problemi che attengono alla Z.T.L., infatti è assolutamente impensabile proporre come fatto a Giugno scorso (con il coinvolgimento dei soli commercianti) una sperimentazione per l’apertura della Z.T.L. che autorizza le autovetture senza permesso ad attraversare il centro in un orario improponibile ovvero dalle ore 18:00 fino alle 5:00 del mattino”.

143 famiglie

“Il Comitato Famiglie del Centro Storico conta ad oggi 143 famiglie, è promotore di un centro più vivibile, pulito e sicuro a tutela di tutti coloro che lo vivono e soprattutto lo abitano, proponendo le migliori soluzioni nel pieno rispetto e nella piena collaborazione con tutti. Proseguono numerose le richieste dei residenti al nostro comitato che ricordiamo possono aderire anche attraverso la registrazione online sulla seguente piattaforma – https://forms.gle/7LXH38ADmKeciCga7“.