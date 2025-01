Ztl Spoleto, si spostano i varchi elettronici e cambia la sosta in piazza San Domenico - Tuttoggi.info

Arriva lo spostamento dei varchi elettronici di accesso alla Ztl di Spoleto. Dopo anni di dibattiti e polemiche, i varchi fisici e gli “occhi elettronici” corrisponderanno, sanando così una anomalia che avrebbe potuto comportare per il Comune delle conseguenze economiche e di tipo legale ma che finora era stata sempre accolta con favore dagli esercenti della parte alta della città. La Giunta comunale ha dunque approvato l’anticipazione dei varchi di accesso alla zona a traffico limitato dove sono presenti i relativi cartelli verticali e dunque in viale Matteotti all’incrocio con viale Martiri della Resistenza (l’occhio elettronico sarà posizionato sul lato destro della strada) e in via Pierleoni all’altezza della chiesa di San Domenico (il varco sarà a sinistra).

“Una scelta – ricorda una nota del Comune di Spoleto – legata anche al fatto che gli impianti di controllo elettronico della ZTL A, in viale Giacomo Matteotti ed in via Filitteria / via Adriano Belli, non sono posizionati agli accessi della ZTL ma costituiscono sistemi di controllo interni al perimetro della Zona a Traffico Limitato”. Con gli automobilisti che finora potevano transitare in un tratto (seppur breve) della Ztl di Spoleto senza incorrere in sanzioni a meno di controlli “fisici” della municipale.

Ztl Spoleto, varco elettronico anche in via Loreto Vittori

Un nuovo varco elettronico è previsto anche al terzo accesso già esistente della ZTL A, ossia all’incrocio fra piazzetta Porta San Lorenzo e via Loreto Vittori, sul lato destro della carreggiata secondo il senso di marcia in direzione via Loreto Vittori.

Cambiano viabilità e sosta in piazza San Domenico

Non sarà l’unica novità relativa alla Ztl di Spoleto: il posizionamento del varco elettronico in via Pierleone comporterà la rimodulazione dell’assetto del transito e della sosta in piazza San Domenico. Nello specifico non sarà possibile uscire verso via Vaita Sant’Andrea (è prevista la sistemazione di elementi fissi di chiusura o, in alternativa, il prolungamento del marciapiede esistente fino a Piazza Collicola) e dovranno essere ridotti gli spazi di sosta per le auto.

Per consentire il transito a doppio senso in piazza San Domenico e permettere l’uscita dei veicoli verso piazza XX Settembre, i posti auto disponibili saranno 16 (attualmente sono 34), mentre verranno previsti anche gli spazi per il parcheggio delle moto, oggi non presenti. Non subiranno invece variazioni i tre posti auto riservati ai disabili.

Le parole del sindaco

“Questo intervento non fa altro che allineare il posizionamento dei varchi elettronici con il perimetro della Zona a Traffico Limitato già esistente – ha spiegato il sindaco Andrea Sisti – L’obiettivo, che come amministrazione ci siamo posti fin dall’inizio sia per quanto riguarda il centro storico, sia per i borghi e le frazioni del nostro territorio, è quello di migliorare le qualità ambientali dell’area, diminuendo le emissioni di CO2. Questo nuovo assetto ci consentirà inoltre di effettuare analisi comparative dei dati sulla circolazione all’interno anche nei momenti di libero accesso alla parte alta del centro storico”.

L’iter prevede adesso la richiesta di autorizzazione al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e, successivamente, la gara per l’affidamento dell’intervento ad una ditta specializzata. Lo spostamento dei varchi elettronici dovrebbe concludersi entro la fine del 2025.