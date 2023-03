Ztl, nuovo regolamento per rilascio permessi | Zona monumentale aperta solo dalle 7 alle 10 - Tuttoggi

Nuova fascia oraria apertura e la “lista bianca permanente”

Per contenere al massimo la circolazione dei veicoli, prima di tutto, è stata ridotta la fascia oraria di apertura della Ztl per l’area monumentale, che sarà solo dalle 7 alle 10 della mattina.

Per quanto riguarda il capitolo permessi è stata istituita una lista bianca permanente, all’interno della quale verranno inserite le targhe di categorie che devono poter entrare a qualsiasi ora e in qualsiasi momento: taxi, veicoli di Comune o servizio pubblico (forze dell’ordine, nettezza urbana, etc.) associazioni (comprese Odv) che prestano servizi assistenziali o di pubblico interesse, residenti con permesso da diversamente abile, genitori di bambini diretti alle scuole all’interno del centro storico e addetti a consegne alimentari a domicilio (delivery).

Permessi permanenti solo con “diritto reale”, per residente 2 targhe invece di 3

Per la zona traffico limitato sono tre i permessi: permanenti, temporanei e giornalieri. I primi si potranno richiedere e ottenere “con un diritto reale – ha specificato il vicesindaco Alessia Tasso in Consiglio – Il residente in un immobile all’interno del centro storico ha infatti diritto ad un permesso per poter accedere e sostare. Per ogni unità immobiliare sarà possibile concedere al massimo due permessi e, per ognuno di essi, è possibile autorizzare due targhe diverse (invece di 3). Avere un ‘diritto reale’ non è solo l’essere residente ma anche quello di avere una proprietà pur risiedendo altrove. Anch’essi debbono poter accedervi in maniera agevole”.

Un solo permesso ai non residenti ma proprietari di immobili entro Ztl

“Se un cittadino vive a Padule ma ha una seconda casa in centro – specifica Tasso – può infatti accedere al suo immobile ottenendo un permesso per una sola auto (con la possibilità di inserire al massimo due targhe, ndr). La modifica è stata quella di non legare all’immobile il diritto ad ottenere il permesso ma al cittadino stesso: se prima, ad esempio, si era proprietari di 5 appartamenti in centro si poteva infatti avere fino a 2 permessi con 3 targhe per ciascun appartamento. Ora se si richiede un permesso per un immobile (anche se ne ho altri 5) ne avrò uno soltanto in quanto proprietario. Lo stesso vale anche per coloro che si trovano in affitto, comodato o che gestiscono immobili con titoli diversi dalla proprietà”.

Una riduzione importante, poi, riguarda le associazioni legate al folklore della città: mentre in precedenza era possibile avere 5 permessi con tre targhe ciascuno – quindi fino a 15 veicoli autorizzati – con la nuova modifica si potranno ottenere massimo 5 permessi con una sola targa.

Permessi temporanei

Per quanto riguarda i permessi temporanei sono legati chiaramente solo a degli eventi o a dei periodi precisi durante l’anno. In occasione di cerimonie possono essere rilasciati fino a tre permessi (non più 5) per ciascun evento mentre per i cantieri edili saranno solo due (non più 3) le targhe utilizzabili. Un solo permesso di circolazione al genitore di uno o più minori residenti all’interno della Ztl.

Permessi giornalieri, tante novità

L’ultima modifica riguarda la tipologia che di fatto ha sempre creato più problemi, soprattutto in termini di congestione di accessi e per la categoria dei corrieri. I permessi giornalieri, infatti, potranno essere rilasciati per un massimo di 3 giorni a settimana (anche non consecutivi) e per un massimo di 2 ore al giorno. Per ottenerli, inoltre, non si dovrà chiamare o mandare un’email alla Polizia municipale, citando il motivo di accesso alla Ztl, ma sarà obbligatorio recarsi di persona direttamente alla sede del Comando con una specifica certificazione. “Questo per avere un maggiore controllo su tale tipo di utenza che gravita all’interno della città” ha evidenziato il vicesindaco.

Gli accessi giornalieri saranno poi consentiti solo per i seguenti motivi: trasporto preziosi; accompagnamento anziani o minori di 6 anni; trasporto animali presso strutture veterinarie; clienti di strutture ricettive; veicoli diretti a farmacia o studi medico-dentistici.