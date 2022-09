Verso la Ztl, si installano telecamere | Per 9 giorni vietati transito e sosta in tre vie del centro storico - Tuttoggi

Dal 21 al 30 settembre modifiche alla viabilità ordinaria in via del Popolo, via San Florido e via della Pendinella, c'è l'ordinanza della Polizia Municipale

Da mercoledì 21 a venerdì 30 settembre tre vie del centro storico di Città di Castello saranno interessate da modifiche della viabilità ordinaria, necessarie a consentire le operazioni di ampliamento del sistema di videosorveglianza per la gestione della prossima Ztl.

Si tratta di via del Popolo (angolo piazza Gabriotti), via San Florido e via della Pendinella. Per 9 giorni, dunque, transito e sosta veicolari saranno temporaneamente vietati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, secondo un cronoprogramma prestabilito dalla ditta incaricata, la Sismic Sistemi srl di Firenze.