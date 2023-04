Zoppa dopo intervento al femore, Corte dei conti condanna 2 chirurghi - Tuttoggi.info

La magistratura contabile nella sentenza richiama la relazione peritale della parte lesa, che evidenzia come alla donna, dopo la frattura del femore, era stato installato un “chiodo endomidollare”, procedura non sbagliata ma – vista l’età ed il peso della signora – sarebbe stata più opportuna una protesi. Tanto che dopo 40 giorni la lastra di controllo aveva effettivamente mostrato un cedimento del collo del femore. Da cui la zoppia. I medici avrebbero potuto a quel punto proporre alla donna un nuovo intervento per impiantare la protesi, opzione che però non sarebbe stata prospettata. Per contro la donna non si sarebbe presentata al controllo previsto 15 giorni dopo l’intervento, né è provato che abbia seguito correttamente le prescrizioni della fase riabilitativa. Per questo, riconoscendo comunque la grave colpa ai due chirurghi ortopedici, sono stati condannati al pagamento di una cifra inferiore rispetto a quanto sborsato dalla sanità regionale per risarcirla: il 58enne 24mila euro ed il 42enne, che già poco dopo l’intervento non lavorava più all’ospedale di Orvieto, 6mila euro, oltre alle spese di giudizio.

