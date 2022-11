"Zona del quartiere al buio da troppi anni", ok a illuminazione "Ma non prima del 2024" - Tuttoggi

L'assessore Carletti risponde all'interrogazione di Mancini sull'oscurità tra via De Gasperi e Via Spadolini " “L’amministrazione comunale inserirà l’intervento sul tratto tra via De Gasperi e via Spadolini "Inseriremo nell’accordo quadro su opere pubbliche 2023-2025 allargamento carreggiata, marciapiede e illuminazione pubblica. Tempi non saranno brevi"

Un’interrogazione sulla mancanza di pubblica illuminazione, nel tratto di Viale Alcide De Gasperi che interseca con Via Giovanni Spadolini (quartiere Madonna del Latte di Città di Castello), è stata discussa ieri (28 novembre) in Consiglio comunale.

L’atto, a firma di Valerio Mancini (Lega), parla di “numerosi disagi per pedoni e ciclisti, in particolare nelle ore serali e notturne, proprio a causa dell’assenza di illuminazione lungo la ‘bretella’ che collega le due vie, dove negli ultimi anni il traffico è pure aumentato in maniera esponenziale. Senza considerare che l’oscurità potrebbe favorire pure fenomeni di microcriminalità. Ormai non è più rinviabile un intervento da parte di questa amministrazione in una strada divenuta fondamentale per il collegamento tra il quartiere Madonna del Latte e il vicino ospedale”.