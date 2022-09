Zingaretti domenica in Umbria: appuntamento al Caos di Terni - Tuttoggi

Porteranno una testimonianza i rappresentanti del mondo associativo e saranno presenti i candidati Pd alle elezioni politiche

Nicola Zingaretti sarà in Umbria, domenica, per sostenere la campagna elettorale del Partito Democratico. Parteciperà, insieme ai candidati al Parlamento e al segretario regionale Tommaso Bori, a un’iniziativa dal titolo “Nessuno rimanga indietro: lotta alle nuove povertà e alle disuguaglianze”.

“La lotta alle nuove povertà, al lavoro povero, alle disuguaglianze – sottolinea Bori – è presupposto fondamentale per una crescita giusta e sostenibile del Paese e della nostra regione ed è quindi priorità irrinunciabile per il Pd e per le forze progressiste”.