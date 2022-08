Elezioni, a Terni Conte (forse), Salvini, Letta e Crosetto | Piazze 'vuote' - Tuttoggi

Pd, Letta e Ministri

Per quanto riguarda il Pd sono attesi numerosi appuntamenti per la campagna elettorale. Iniziative a Terni sono in via di definizione con Roberto Speranza, Ministro della Salute, Lorenzo Guerini, Ministro della Difesa, il vicesegretario Giuseppe Provenzano (per lui la data certa è quella del 7 settembre) e il leader Enrico Letta (che arriverà con un pulmino elettrico). In queste ore sono in fase di definizione le date e i luoghi in cui i vertici del Pd lanceranno la volata elettorale nel ternano.

FdI sceglie Crosetto

Il 14 settembre sarà invece il giorno del coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia Guido Crosetto che, al Garden, incontrerà le parti sociali locali per parlare di economia. In serata è invece prevista una cena ristretta, stessa formula degli altri big, con iscritti al partito e simpatizzanti. Per domani, invece, è prevista la presenza di Giorgia Meloni a Perugia.

Piazze vuote

Tutti i big hanno scelto di non parlare in piazza (anche se ancora non sono noti i dettagli dell’arrivo di Enrico Letta, ndr), ma di rivolgersi direttamente agli esponenti locali dei rispettivi partiti, con pochi simpatizzanti al seguito. Probabilmente una scelta strategica per non affrontare il pericolo di una piazza ‘vuota’ che potrebbe condizionare in negativo la campagna elettorale che si gioca molto sulle piattaforme social e su interventi ben mirati in televisione.