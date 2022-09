Giuseppe Conte non sarà presente alla riunione degli attivisti pentastellati al Garden. L'ex premier trattenuto da importanti impegni politici

Giuseppe Conte non sarà a Terni, l’ex premier e leader del M5S non parteciperà alla riunione degli attivisti prevista il 5 settembre al Garden di Terni. Gli impegni istituzionali di Conte, infatti, non consentono all’ex premier di presenziare al vertice pentastellato, in virtù degli importanti appuntamenti politici di questi giorni.