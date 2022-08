Zaytsev via dalla Nazionale: sfuma la rincorsa a quell’oro tante volte sfiorato

Nel volley si discute sulla scelta tecnica di De Giorgi | Della squadra argento a Rio 2016 resta solo Giannelli

Si discute ancora tra gli appassionati dal volley della scelta del ct De Giorgi di escludere Ivan Zaytsev dai convocati per il Mondiale di volley maschile che prenderà il via a fine agosto in Polonia e Slovenia. Una decisione che il ct ha comunicato all’atleta spoletino il giorno dopo la sua convocazione al ritiro azzurro a Cavalese. “Al termine di un appropriato percorso e dopo una attenta valutazione tecnica di squadra” ha scritto lo stesso De Giorgi in una nota. Sottolineando anche che “l’atleta ha sempre tenuto una condotta esemplare”.

E infatti Zaytsev il giorno dopo ha lasciato il ritiro, senza dichiarazioni o sfoghi affidati ai social.