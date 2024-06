XII Giropizza di beneficenza AUCC Associazione Umbra per la Lotta Contro il Cancro onlus Comitato di Spoleto - Tuttoggi.info

Iniziativa dell'Aucc a sostegno del servizio di supporto psicologico fruibile presso il reparto di oncoematologia dell’Ospedale di Spoleto

Una serata di grande partecipazione quella tenutasi a Spoleto, organizzata dal Comitato di Spoleto dell’Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro onlus. Appuntamento, giunto alla dodicesima edizione, che ha riunito come da consuetudine un folto numero di sostenitori e di amici consentendo – principalmente – di raccogliere fondi destinati a sostenere il servizio di supporto psicologico fruibile presso il reparto di oncoematologia dell’Ospedale di Spoleto. Servizio rivolto gratuitamente sia ai pazienti che ai loro familiari che il locale Comitato Aucc sostiene da oltre dieci anni, in convenzione con la Usl 2.I numerosi intervenuti sono stati intrattenuti con un gustoso Giropizza – ed altre inaspettate invitanti pietanze – presso il ristorante Le Due Querce, allestito con la consueta disponibilità dai titolari Anna e Tommaso Barbanera.

Al centro della serata, dopo un intervento delle due psicologhe, le dott.sse Camilla Ramaccini e Leda Carciofi, che curano per l’associazione il percorso terapeutico ed hanno illustrato i progetti in corso e quelli futuri che stanno portando avanti, sono seguite le testimonianze personali di alcuni pazienti, che hanno esternato le loro esperienze e le attività che stanno realizzando. Non poca l’emozione suscitata fra tutti i presenti nel constatare le attività e quanto in questi anni grazie all’impegno anche dell’associazione Aucc viene portato avanti con l’obiettivo prioritario di poter alleviare le sofferenze e rendere quanto più possibile sostenibile il percorso sanitario dei pazienti, supportando sia loro che i loro familiari. Un ringraziamento va senz’altro rivolto – ha aggiunto la referente Aucc Maria Letizia Angelini Paroli – a tutto il personale medico ed infermieristico del reparto di oncoematologia che da sempre, con grande disponibilità e dedizione condividono e favoriscono le nostre iniziative.

La serata si è conclusa con una divertente riffa allestita dai volontari – come ha sottolineato la referente del comitato avvocato Angelini Paroli – grazie al generoso contributo spontaneo di tanti commercianti e professionisti della città. Al termine i partecipanti si sono salutati dandosi appuntamento alla prossima XIII edizione Giropizza AUCC.

Comitato AUCC Spoleto