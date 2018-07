Wuxi2018, Alessio Foconi ai Campionati del Mondo in Cina

Il fiorettista ternano Alessio Foconi e lo spadista folignate Andrea Santarelli rappresenteranno l’Italia ai Campionati del Mondo Assoluti Wuxi2018. Sarà la metropoli cinese di oltre 6 milioni di abitanti ad ospitare infatti la rassegna iridata dal 19 al 27 luglio.

Lo spadista Santarelli, 25enne nato nel Club Scherma Foligno e ora portacolori del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, sarà impegnato lunedì 23 luglio nell’individuale e giovedì 26 nella gara a squadre (con lui Paolo Pizzo, Marco Fichera ed Enrico Garozzo).

Grande protagonista della stagione di Coppa del Mondo, il fiorettista Foconi, 29enne tesserato con il Centro Sportivo Aeronautica Militare ma svezzato sulle pedane del Circolo della Scherma Terni, sarà in gara martedì nella prova individuale e venerdì 27 in quella a squadre (con Giorgio Avola, Daniele Garozzo e Andrea Cassarà).

A bordo pedana sarà consigliato dal Maestro Filippo Romagnoli, sempre più apprezzato e stimato nel giro della Nazionale, lui che è stato a sua volta Azzurro di spada e vincitore di una gara in Coppa del Mondo, prima di formarsi come Maestro in tutte le specialità ma soprattutto nel fioretto grazie agli insegnamenti di Giulio Tomassini. Tutto il Circolo Scherma Terni a cominciare dal Presidente Alberto Tiberi seguirà con trepidazione l’appuntamento iridato nella speranza che si possa ripetere, se non migliorare, l’ottimo medagliere ottenuto in Germania un anno fa.

L’appuntamento di Wuxi chiude di fatto la stagione, ma per il Circolo Scherma Terni non sarà certo un’estate di riposo. Prosegue incessante il lavoro in vista degli Europei di Scherma Paralimpici che si terranno proprio a Terni dal 17 al 23 settembre. Quasi terminate le iscrizioni, poche nazioni ormai mancano all’appello. Previsti a Terni circa 250 atleti tra i più forti del panorama europeo. Tra addetti ai lavori, staff, familiari al seguito e pubblico, sarà un evento in grado di mobilitare almeno 10.000 presenze in città lungo l’arco dell’intera settimana.

Ma soprattutto Terni sarà in quei giorni sotto i riflettori mondiali visto che si terrà la prima riunione dell’International Wheelchair & Amputee Sports Federation, l’organizzazione mondiale degli sport paralimpici. All’ordine del giorno la discussione sulla riunificazione degli appuntamenti olimpici e paralimpici negli eventi internazionali. In questo senso la scherma ha aperto la strada già ai recenti Campionati Italiani di Milano, dove le gare olimpiche e paralimpiche si sono tenute praticamente in contemporanea. Sul fronte organizzativo, si cerca di velocizzare la risposta istituzionale da parte della Regione che si è sempre dimostrata sensibile all’evento ma da cui ci si attende a questo punto un impegno concreto.

La cerimonia d’inaugurazione si dovrebbe tenere in piazza il 17 settembre alla presenza di istituzioni, nazioni partecipanti, capi delegazione, personaggi celebri del mondo dello sport e dello spettacolo. Si sono già rese disponibili eccellenze del territorio come l’Ente Corsa all’Anello di Narni, gli sbandieratori, i tamburini e gli arcieri per arricchire lo spettacolo che si riproporrà anche alla cena di gala in calendario invece il 22 settembre.

CAMPIONATI DEL MONDO WUXI2018 – SQUADRA ITALIA – Wuxi (Chn), 19-27 luglio 2018

Atleti

Fioretto Maschile

Giorgio Avola, Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele Garozzo

Riserva: Edoardo Luperi

Fioretto Femminile

Chiara Cini, Arianna Errigo, Camilla Mancini, Alice Volpi

Riserva: Erica Cipressa

Spada Maschile

Marco Fichera, Enrico Garozzo, Paolo Pizzo, Andrea Santarelli

Riserva: Gabriele Cimini

Spada Femminile

Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio (individuale), Alice Clerici (squadra)

Riserva: Federica Isola

Sciabola Maschile

Enrico Berrè, Luca Curatoli, Aldo Montano, Luigi Samele

Riserva: Dario Cavaliere

Sciabola Femminile

Martina Criscio, Rossella Gregorio, Loreta Gulotta, Irene Vecchi

Riserva: Sofia Ciaraglia

Delegazione

Presidente FederScherma: Giorgio Scarso

Capo Delegazione: Paolo Azzi

Segretario Generale: Marco Cannella

Commissario tecnico | Fioretto: Andrea Cipressa

Commissario tecnico | Spada: Sandro Cuomo

Commissario tecnico | Sciabola: Giovanni Sirovich

Staff tecnico | Fioretto: Fabio Galli, Eugenio Migliore, Giovanna Trillini, Annalisa Coltorti

Staff tecnico | Spada: Dario Chiadò, Daniele Pantoni, Luigi Mazzone, Edoardo Kirschner

Staff tecnico | Sciabola: Andrea Aquili, Lucio Landi, Alessandro Di Agostino, Marisa Celletti

Medico: Riccardo Foti

Fisioterapisti: Maurizio Iaschi, Alessandro Pesce, Stefano Vandini

Tecnici delle armi: Gianluca Farinelli, Giorgio Fiume

Logistica: Adriano Bernardini

PROGRAMMA GARE

Giovedì 19 luglio

Spada femminile | Fase preliminare – ore 9.00 (ore 3.00 Ita)

Sciabola maschile | Fase preliminare – ore 11.10 (ore 05.10 Ita)

Venerdì 20 luglio

Fioretto femminile | Fase preliminare – ore 8.30 (ore 2.30 Ita)

Spada maschile | Fase preliminare – ore 10.40 (ore 4.40 Ita)

Sabato 21 luglio

Fioretto maschile | Fase preliminare – ore 8.30 (ore 2.30 Ita)

Sciabola femminile | Fase preliminare – ore 10.40 (ore 4.40 Ita)

Domenica 22 luglio

Spada femminile | Gara individuale – ore 9.30 (ore 3.30 Ita)

Sciabola maschile | Gara individuale – ore 10.40 (ore 4.40 Ita)

Lunedì 23 luglio

Spada maschile | Gara individuale – ore 8.30 (ore 2.30 Ita)

Fioretto femminile | Gara individuale – ore 9.40 (ore 3.40 Ita)

Martedì 24 luglio

Sciabola femminile | Gara individuale – ore 8.30 (ore 2.30 Ita)

Fioretto maschile | Gara individuale – ore 10.10 (ore 4.10 Ita)

Spada femminile | Gara a squadre | T. 32, t. 16 | ore 8.30 (ore 2.30 Ita)

Sciabola maschile | Gara a squadre | T. 32, t. 16 | ore 10.30 (ore 4.30 Ita)

Mercoledì 25 luglio

Spada femminile | Gara a squadre | Fase finale – ore 12.20 (ore 6.20 Ita)

Sciabola maschile | Gara a squadre | Fase finale – ore 13.10 (ore 7.10 Ita)

Spada maschile | Gara a squadre | T.32, t.16 | ore 8.30 (ore 2.30 Ita)

Fioretto femminile | Gara a squadre | T.32, t.16 | ore 9.20 (ore 3.20 Ita)

Giovedì 26 luglio

Fioretto femminile | Gara a squadre | Fase finale – ore 11.30 (ore 5.30 Ita)

Spada maschile | Gara a squadre | Fase finale – ore 12.30 (ore 6.30 Ita)

Fioretto maschile | Gara a squadre | T.32, t.16 – ore 8.30 (ore 2.30 Ita)

Sciabola femminile | Gara a squadre | T.32, t.16 – ore 9.10 (ore 3.10 Ita)

Venerdì 27 luglio

Sciabola femminile | Gara a squadre | Fase finale – ore 11.00 (ore 5.00 Ita)

Fioretto maschile | Gara a squadre | Fase finale – ore 12.00 (ore 6.00 Ita)

