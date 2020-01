“What is left?” Due giorni di riflessione e discussione a Foligno

Venerdì 31 gennaio e sabato 01 febbraio, Foligno in Comune organizza due giorni di dibattito sui temi della politica internazionale, sulla sinistra e sul suo futuro. Gli eventi si terranno presso il Centro sociale di Corvia, nei pressi del Campo Sportivo (Foligno, via Monte Prefoglio II, 15).

Dibattito sull’America Latina

Il 31 gennaio alle ore 21.00 si terrà un dibattito sulle vicende dell’America Latina, organizzato in collaborazione con l’Associazione culturale “primo maggio” di Assisi e dal titolo “¿Què pasa in America Latina?”, a cura del professor Gennaro Carotenuto, ordinario di Storia Contemporanea presso l’Università di Macerata e moderato da Matteo Bartoli di Foligno in Comune.

What is left?

Sabato 01 febbraio alle ore 17.30 si terrà uan tavola rotonda dal titolo “What is Left?” sulla sinistra e le sue prospettive. Parteciperanno Giorgia Azzarelli (Foligno 2030), Matteo Bartoli (segretario di Sinistra Italiana Foligno), Lorenzo Falistocco (Rifondazione Comunista), Marco Bizzarri (segretario FILT CGIL Umbria), Alessandro Sorrentino (Foligno in Comune), Tommaso Bori (Consigliere Regionale PD Umbria), Thomas De Luca (Consigliere Regionale M5s Umbria), Giulia Titoli (Sardine Perugia), coordina Vincenzo Falasca (Sinistra Civica e Verde).