Welfare, Fondazione Carit finanzia progetti per oltre 200mila euro

Deliberate le richieste di contributo ammesse a finanziamento nell’ambito del bando 4/2019 “Welfare di Comunità”. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha selezionato i progetti ritenuti meritevoli, pervenuti entro il termine del 12 luglio 2019, assegnando complessivamente 219.104,61 Euro nel settore del Volontariato, filantropia e beneficienza.

Gli interventi sono stati rivolti sia a progetti che danno continuità all’azione svolta da anni dai principali enti senza fini di lucro, operanti nel sociale, sia a nuove progettualità ritenute interessanti per le tematiche proposte. In particolare le risorse sono state destinate al contrasto delle povertà, ormai diffuse sul territorio di competenza della Fondazione, che si caratterizza per una forte fragilità sociale.

Un numero sempre più crescente di persone vive oggi in condizioni di povertà per problemi di occupazione, disagio abitativo, insufficienza o assenza di reddito. I progetti ammessi a finanziamento sono stati quindi selezionati per la pluralità di azioni congiunte che possano contrastare efficacemente tali dinamiche.

Un’altra caratteristica della popolazione del territorio è l’alta percentuale di anziani, superiore alla media regionale. Questo dato evidenzia l’importanza di creare azioni di sostegno agli anziani e alle loro famiglie, in particolar modo attivando servizi di prossimità e inclusione.

Dall’ultimo rapporto ISTAT sulle disabilità è emerso inoltre che le persone con limitazioni funzionali (prevalentemente disabilità fisiche e psicologiche) vivono soprattutto da sole e usufruiscono di un numero maggiore di servizi socio sanitari. La Fondazione ha inteso, pertanto, intervenire con il presente bando anche al sostegno delle attività messe in campo dall’associazionismo locale per l’assistenza di soggetti fragili

L’elenco dei progetti finanziati è visibile sul sito internet della Fondazione www.fondazionecarit.it, nella sezione bandi. Gli enti interessati riceveranno la relativa comunicazione nel portale ROL.

