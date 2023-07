Weekend su 2 ruote con il 17° Raduno Nazionale Vespa Club | Programma - Tuttoggi.info

Città di Castello diventa capitale delle “vespe” sabato 15 e domenica 16 luglio grazia allo storico appuntamento organizzato dal Vespa Club Città di Castello, valevole per la Terza Tappa del “Campionato Gran Turismo 2023”

Dal nord al sud dell’Italia sabato 15 e domenica 16 luglio le migliori due ruote del paese saranno a Città di Castello per il 17° “Raduno Nazionale Vespa Club”, organizzato dal Vespa Club tifernate.

Sarà un raduno ancora più di carattere nazionale in quanto valevole per la Terza Tappa del “Campionato Gran Turismo 2023” organizzato dal Vespa Club D’Italia, con vespisti provenienti da tutto lo stivale che, (obbligatoriamente) a bordo delle loro vespe, raggiungeranno la città.

I vespisti arriveranno sabato 15 luglio nelle prime ore del pomeriggio e verranno accompagnati in un tour cittadino che toccherà tre delle più significative Chiese della citta: San Domenico, la Cattedrale e San Francesco. Successivamente faranno tappa al prestigioso Scooter Vintage Museum, che vanta più di 70 mezzi storici dal 1948 ad oggi, inserito nel circuito dei musei certificati ASI.

Domenica 16 luglio Piazza Garibaldi farà da cornice al ‘’Vespa Village’’, che accoglierà centinaia di vespe. I partecipanti al raduno, dopo la ricca colazione di benvenuto saranno accompagnati per un giro turistico collinare diretto al borgo di Monte Santa Maria Tiberina. A seguire, presso il Ristorante Boschetto, si svolgerà la consegna di premiazioni e riconoscimenti secondo il regolamento stabilito dal Vespa Club Italia sia relativi al Campionato nazionale che umbro.

“Un ottimo modo per ripartire dopo il riposo ‘’forzato’’ dettato dal Covid. Per tutti noi l’idea di ‘esportare’ l’immagine della città su tutto il territorio nazionale e oltre, è sempre stata una linea guida, e molto abbiamo lavorato su questo ambizioso obiettivo”, ha dichiarato il presidente Vespa Club Città di Castello, “Lilo” Lazzaro Gaudenzi Fiorucci“. “Città di Castello sarà per 2 giorni capitale della passione per la Vespa, una bella promozione turistica per il territorio che richiamerà nel nostro centro storico tanti cultori dello scooter più amato dagli italiani”, ha dichiarato l’assessore al Turismo e Commercio Letizia Guerri nel ringraziare il Vespa Club tifernate per l’ottima organizzazione.

Il comandante della Polizia Locale, per domenica 16 luglio, ha emesso una ordinanza che prevede – dalle ore 6 fino alle ore 12, il divieto si transito e sosta con rimozione forzata (tranne mezzi in urgenza ed emergenza) su tutta Piazza Garibaldi e Via Gramsci nel tratto ricompreso tra Via S. Antonio e la stessa Piazza Garibaldi.